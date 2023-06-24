Де Брюйне пропустит первые матчи нового сезона из-за травмы

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вчера, 21:52

Полузащитник «Манчестер Сити» не примет участия в первых матчах сезона 2023/24 из-за травмы.

Игрок получил повреждение во время финала Лиги чемпионов с «Интером», из-за чего бельгиец был вынужден покинуть поле.

6 августа «горожане» сыграют с «Арсеналом» в игре за Суперкубок Англии, а 11 августа в первом туре АПЛ отправятся в гости к «Бернли».