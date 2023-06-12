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Голкипер ПСЖ Рико по-прежнему находится в тяжёлом состоянии

вчера, 22:49

Вратарь ПСЖ Серхио Рико всё ещё находится в тяжёлом состоянии после серьёзной травмы головы.

По информации L'Equipe со ссылкой на источники из больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, где проходит лечение футболист, игрок находится в тяжёлом состоянии в медикаментозной коме, в которую его ввели в пятницу. Отмечается, что за состоянием голкипера осуществляется тщательное наблюдение, также оказывается уход со стороны бригады интенсивной терапии по согласованию с другими специалистами.

Рико ударила в шею лошадь в конце мая во время паломничества в Эль-Росио, у испанца было диагностировано кровоизлияние в мозг.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:46
Надежда на то ,что молодое здоровье и современная медицина поможет, здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Удар копытом в голову это серьёзно,здоровья парню!
Гость
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