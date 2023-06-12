Голкипер ПСЖ Рико по-прежнему находится в тяжёлом состоянии

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вчера, 22:49

Вратарь ПСЖ всё ещё находится в тяжёлом состоянии после серьёзной травмы головы.

По информации L'Equipe со ссылкой на источники из больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, где проходит лечение футболист, игрок находится в тяжёлом состоянии в медикаментозной коме, в которую его ввели в пятницу. Отмечается, что за состоянием голкипера осуществляется тщательное наблюдение, также оказывается уход со стороны бригады интенсивной терапии по согласованию с другими специалистами.

Рико ударила в шею лошадь в конце мая во время паломничества в Эль-Росио, у испанца было диагностировано кровоизлияние в мозг.