Мбаппе подставил ПСЖ. О желании игрока уйти узнали от журналистов – клуб остается без звёзд

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вчера, 12:57

Очередная глава саги.

О том, что французская звезда Килиан Мбаппе намерен покинуть «Пари Сен-Жермен», говорится уже на протяжении нескольких лет. В прошлое межсезонье форвард продлил контракт с командой, но наступает трансферное окно – и Килиан уже заявляет, что не воспользуется функцией продления соглашения до 2025 года. Началась очередная волна инсайдов о предстоящем расставании.

Год назад парижанам чудом удалось перехватить Мбаппе у «Реала»

В 2022 году лидер парижан и сборной Франции был как никогда близок к уходу из французского гранда. Мадридский «Реал» уже в апреле согласовал с ним условия контракта – подписной бонус на 100 млн евро, соглашение на 5 лет с годовым окладом в 50 млн евро.

ПСЖ ответил на это предложение своим – контракт на 2 сезона зарплата 25 млн евро в год, 180 млн подписного бонуса и 50 млн для родителей нападающего. В пользу перехода в испанский гранд говорило все – статус и традиции коллектива, регулярная борьба за победу в Лиге чемпионов. Проще говоря, все то, о чем можно забыть, пока остаешься в ПСЖ .

И сделка была все ближе – уже ни у кого не возникало сомнений, что летом Килиан будет представлен в футболке «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу». Чтобы сохранить лицо своей франшизы, парижанам пришлось пойти на огромные жертвы. Причем не только финансовые. Мбаппе получил контракт на 50 миллионов евро в год плюс 100 млн подписного бонуса. Соглашение было рассчитано до 2024 года и включало опцию продления еще на год. И это не все.

Сообщалось, что Килиан также получил немыслимые полномочия. Теперь он получал доступ к управлению клубом – мог влиять на его политику, в том числе на выбор главного тренера (к слову, это не помогло договориться с Зиданом).

Этот год показал, что решение было ошибочным. Мбаппе, выбрав деньги и влияние, снова вылетел из ЛЧ на ранних стадиях – в 1/8 финала от «Баварии». Парижане же остались заложниками звездного статуса своего главного актива – топ-уровень игроков атаки не компенсировался выстроенной обороной и глубиной скамейки, снова всплыли конфликты (Неймар и Мбаппе, Неймар и Кампуш и пр.). Кристоф Гальтье никак не смог решить всплывшие в январе-феврале проблемы – французский гранд записал себе в актив по итогам сезона лишь один трофей (чемпионство в Лиге 1). И оттого забавнее, что этим летом снова заходит речь об уходе Килиана.

История обретает налет скандала

Все началось с того, что 24-летний форвард направил в клуб официальное письмо – в нем сообщил, что ни при каких обстоятельствах не намерен активировать опцию автопродления своего контракта до 2025 года – при таком раскладе следующий сезон будет для футболиста последним в ПСЖ . Боссы клуба не в восторге от такого известия. Во-первых, потому, что нападающий мог это письмо и не отправлять – опция пролонгирования и без того автоматически отменилась бы 1 августа. Во-вторых, парижанам теперь предстоит в срочном порядке решать вопрос о продаже Килиана – это слишком ценный актив, чтобы терять его бесплатно.

Новые подробности вскрылись позднее. Во-первых, руководство парижан вообще не ожидало такого поворота событий – о намерениях своего бомбардира они узнали из сообщений французских журналистов: они копию письма Килиана получили раньше, чем его команда. По данным источников, близких к клубу, в ПСЖ уверены, что их звезда сознательно нанесла парижанам «удар в спину».

Основным претендентом по-прежнему считается «Реал» — недавно мадридцы как раз расстались с Каримом Бензема, нужен новый лидер атаки. И несмотря на это, «сливочные» — единственная команда, в которую парижане не готовы отдать Мбаппе ни при каких обстоятельствах, тогда как сам страйкер намерен форсировать переход в испанский гранд. «Пари Сен-Жермен» намерен выручить от продажи 24-летнего форварда 180 миллионов евро.

Проект без звезд

Это удар в спину еще и потому, что из команды также уходят другие ведущие игроки. Лионель Месси, который образовывал огненное трио в атаке с Килианом и Неймаром, теперь будет поднимать на вершину МЛС «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

Покинуть парижан может и бразильский вингер – в ПСЖ Нея ничто не держит. Статус ведущего игрока команды он так и не заполучил, своими финтами заставил ненавидеть себя большую часть защитников Лиги 1 – и начал часто травмироваться. Масла в огонь добавляют его выходки – участие в покерном турнире, поход в McDonald’s после проигранного матча с «Баварией» в плей-офф ЛЧ . Вероятным местом продолжения карьеры форварда называли АПЛ , теперь речь заходит о Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» готов заплатить ПСЖ 45 млн евро отступными, а Неймару предложить контракт на 200 млн за сезон.