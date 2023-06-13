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Мбаппе подставил ПСЖ. О желании игрока уйти узнали от журналистов – клуб остается без звёзд

вчера, 12:57
Мбаппе

Очередная глава саги.

О том, что французская звезда Килиан Мбаппе намерен покинуть «Пари Сен-Жермен», говорится уже на протяжении нескольких лет. В прошлое межсезонье форвард продлил контракт с командой, но наступает трансферное окно – и Килиан уже заявляет, что не воспользуется функцией продления соглашения до 2025 года. Началась очередная волна инсайдов о предстоящем расставании.

Год назад парижанам чудом удалось перехватить Мбаппе у «Реала»

В 2022 году лидер парижан и сборной Франции был как никогда близок к уходу из французского гранда. Мадридский «Реал» уже в апреле согласовал с ним условия контракта – подписной бонус на 100 млн евро, соглашение на 5 лет с годовым окладом в 50 млн евро.

ПСЖ ответил на это предложение своим – контракт на 2 сезона зарплата 25 млн евро в год, 180 млн подписного бонуса и 50 млн для родителей нападающего. В пользу перехода в испанский гранд говорило все – статус и традиции коллектива, регулярная борьба за победу в Лиге чемпионов. Проще говоря, все то, о чем можно забыть, пока остаешься в ПСЖ.

И сделка была все ближе – уже ни у кого не возникало сомнений, что летом Килиан будет представлен в футболке «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу». Чтобы сохранить лицо своей франшизы, парижанам пришлось пойти на огромные жертвы. Причем не только финансовые. Мбаппе получил контракт на 50 миллионов евро в год плюс 100 млн подписного бонуса. Соглашение было рассчитано до 2024 года и включало опцию продления еще на год. И это не все.

Сообщалось, что Килиан также получил немыслимые полномочия. Теперь он получал доступ к управлению клубом – мог влиять на его политику, в том числе на выбор главного тренера (к слову, это не помогло договориться с Зиданом).

Этот год показал, что решение было ошибочным. Мбаппе, выбрав деньги и влияние, снова вылетел из ЛЧ на ранних стадиях – в 1/8 финала от «Баварии». Парижане же остались заложниками звездного статуса своего главного актива – топ-уровень игроков атаки не компенсировался выстроенной обороной и глубиной скамейки, снова всплыли конфликты (Неймар и Мбаппе, Неймар и Кампуш и пр.). Кристоф Гальтье никак не смог решить всплывшие в январе-феврале проблемы – французский гранд записал себе в актив по итогам сезона лишь один трофей (чемпионство в Лиге 1). И оттого забавнее, что этим летом снова заходит речь об уходе Килиана.

История обретает налет скандала

Все началось с того, что 24-летний форвард направил в клуб официальное письмо – в нем сообщил, что ни при каких обстоятельствах не намерен активировать опцию автопродления своего контракта до 2025 года – при таком раскладе следующий сезон будет для футболиста последним в ПСЖ. Боссы клуба не в восторге от такого известия. Во-первых, потому, что нападающий мог это письмо и не отправлять – опция пролонгирования и без того автоматически отменилась бы 1 августа. Во-вторых, парижанам теперь предстоит в срочном порядке решать вопрос о продаже Килиана – это слишком ценный актив, чтобы терять его бесплатно.

Новые подробности вскрылись позднее. Во-первых, руководство парижан вообще не ожидало такого поворота событий – о намерениях своего бомбардира они узнали из сообщений французских журналистов: они копию письма Килиана получили раньше, чем его команда. По данным источников, близких к клубу, в ПСЖ уверены, что их звезда сознательно нанесла парижанам «удар в спину».

Основным претендентом по-прежнему считается «Реал» — недавно мадридцы как раз расстались с Каримом Бензема, нужен новый лидер атаки. И несмотря на это, «сливочные» — единственная команда, в которую парижане не готовы отдать Мбаппе ни при каких обстоятельствах, тогда как сам страйкер намерен форсировать переход в испанский гранд. «Пари Сен-Жермен» намерен выручить от продажи 24-летнего форварда 180 миллионов евро.

Проект без звезд

Это удар в спину еще и потому, что из команды также уходят другие ведущие игроки. Лионель Месси, который образовывал огненное трио в атаке с Килианом и Неймаром, теперь будет поднимать на вершину МЛС «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

Покинуть парижан может и бразильский вингер – в ПСЖ Нея ничто не держит. Статус ведущего игрока команды он так и не заполучил, своими финтами заставил ненавидеть себя большую часть защитников Лиги 1 – и начал часто травмироваться. Масла в огонь добавляют его выходки – участие в покерном турнире, поход в McDonald’s после проигранного матча с «Баварией» в плей-офф ЛЧ. Вероятным местом продолжения карьеры форварда называли АПЛ, теперь речь заходит о Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» готов заплатить ПСЖ 45 млн евро отступными, а Неймару предложить контракт на 200 млн за сезон.

Также французский коллектив объявил об уходе защитника Серхио Рамоса. Проще говоря, этим летом в ПСЖ не останется никого, с кем бы ассоциировался этот клуб. Предстоит искать новое лицо проекта, заново формировать костяк. Единственный плюс – если от сделки по Мбаппе получится выручить 180 миллионов евро, будет возможность найти действительно качественную замену. По последним данным, в случае оформления сделки боссы парижан будут бороться за Харри Кейна и предложат «Тоттенхэму» 120 млн евро. Англичанин, конечно, не настолько талантлив, не настолько широко известен в медиа. Но Килиану в Лиге 1 делать уже нечего, а ПСЖ нужен качественный форвард на замену.

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Все комментарии
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 15:39, ред.
Кто-то очень богатый перепутал Плай Стейшн с реалией
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
Смотря Холанда у Мбаппе толька начнется интерес...поверьте....у Мбаппе 2 варианта хорошо...1 за Реал за мечтой и классных игроков чтобы асистировать и он и для него....2 за МЮ , как я вижу Мю покупает шейхи и для них наверно в списке будет мбаппе чтоб с Мс было зарубка.....оба варианта как по мне хорошо звучится...Мбаппе и Холанд будущее (мой вариант)
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:48
Мне почему-то кажется, что у Мбаппе угас интерес к футболу. Стоит только посмотреть на него и сразу понятно, что он в мыслях уже далеко от футбола. Рано конечно говорить, что он не прошел испытание медными трубами, но можно сказать, что складывается неприятная ситуация, после которой это испытание точно будет провалено...
Сейчас для Реала Килиан может оказаться достаточно токсичным игроком, так как он почувствовал вкус власти, что тренер для него не тренер. Очень похожа ситуация на ту, в которой сейчас оказался Криш. Вот только у Криша сейчас конец карьеры, а у Мбаппе расцвет, по идее должен быть
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 14:39
ПСЖ рассыпался. Точнее рассыпался проект шейхов, которые хотели иметь в Париже супер-пупер клуб. Не могу не позлорадствовать. На сей раз гигантские деньги погубили сами себя. Причем временной интервал невероятно короткий, всего 2 года. С гораздо большим уважением относился к ПСЖ когда там рубились Златан и Кавани, Пасторе и Лавесси, Мотта и Максвел. Это хотя была команда, боеспособная и грозная, с профессионалами на поле и за его пределами. А что сейчас у ПСЖ есть? Правильно - ничего. Вообще ничего, ни команды, ни игры, ни результата. Деньги и те про...ли. А ведь для того, чтобы заманить новых звезд потребуются новые бабки и старые схему уже всем известны, из них вряд ли получится выжать нужные суммы...
Скорее всего это бесславный и жалкий конец парижского проекта.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:34
Спасибо за статью.

Он мог стать легендой, а сейчас выглядит как обидчивый и избалованный ребенок которому мама не купила новую игрушку. В его первые годы в Монако он чем то напоминал зубастика, техничен, скоростной, но как видим до него ему очень далеко. У Рональдо была народная любовь во всем мире, и я не думаю что он ставил деньги на первую очередь. Потенциально он мог стать одним из величайших, но сомневаюсь что когда-нибудь им станет. А если посмотреть на Холланда, вот где настоящая страсть и любовь в игре, он произвел настоящий фурор в АПЛ. Будущий обладатель ЗМ, а Мбаппе избалованный, капризный мальчишка, но с жирным чеком....
vy4bfe4qqpbq
vy4bfe4qqpbq
вчера в 14:32, ред.
Мбаппе надо валить! Однозначно
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:54
Не исключено, что он это сделал специально... Хочет уйти сейчас... Что скажут ультрас?..
jbpwcgxkr9se
jbpwcgxkr9se
вчера в 13:11
С чего решили что Кейн пойдет в ПСЖ, в лигу 1 после Апл. Он лучше годик поиграет за Тоттенхэм и уйдет в условный мю или Челси. В ПСЖ пойдут только те игроки, которые не нужны грандам. Деньгами уже не поманишь, появилась Саудовская Аравия, которая предлагает в десять раз больше зп. Уверен что Бернарду Силва, Осимхен, Кейн не пойдут туда. Все поняли что это за проект, либо старики, либо сбитые летчики как асенсио.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:05
Игрок уровня роналдо, а может и выше
Гость
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