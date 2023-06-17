Погба: «Последние месяцы заставили меня сильно повзрослеть»

Полузащитник «Ювентуса» в интервью Views рассказал о том, как на него повлияли трудности, с которыми он столкнулся в последнее время.

Последние несколько месяцев заставили меня сильно повзрослеть, они заставили меня многое понять в жизни. Я постарел на десять лет за семь месяцев [смеётся]! Это может быть только хорошо для меня, потому что я смотрю на вещи позитивно. Я верующий, поэтому рассматриваю эти вещи как этапы и испытания. Это тесты, которые помогли мне вырасти, я повзрослел и многому научился в жизни. Узнал, что является важным. Так что я отношусь к произошедшему с позитивом. Честно говоря, теперь всё это позади.