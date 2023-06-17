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Погба: «Последние месяцы заставили меня сильно повзрослеть»

вчера, 18:21

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в интервью Views рассказал о том, как на него повлияли трудности, с которыми он столкнулся в последнее время.

Последние несколько месяцев заставили меня сильно повзрослеть, они заставили меня многое понять в жизни. Я постарел на десять лет за семь месяцев [смеётся]! Это может быть только хорошо для меня, потому что я смотрю на вещи позитивно. Я верующий, поэтому рассматриваю эти вещи как этапы и испытания. Это тесты, которые помогли мне вырасти, я повзрослел и многому научился в жизни. Узнал, что является важным. Так что я отношусь к произошедшему с позитивом. Честно говоря, теперь всё это позади.

30-летний футболист пропустил большую часть прошедшего сезона из-за травм.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:57
Да не может быть! 🤣🤣🤣
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:10
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:51
Погбу теперь не каждый узнает...
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Неужели понял что бабки даром получает?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Поздновато ты начал с головой дружить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:23
Погба сбитый лётчик
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:21
Что-то у него один позитив! Может быть принял чего-то перед интервью для позитива?
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
вчера в 18:25
Что-то не верится словам Поля.
Гость
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