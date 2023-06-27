«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» наблюдают за Сперцяном

Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матчи сборной Армении, чтобы понаблюдать за игрой полузащитника Эдуарда Сперцяна. Представители английских клубов приехали по приглашению агентов футболиста. Отмечается, что скауты остались довольны игрой полузащитника, но об официальных предложениях речь не идёт.
В минувшем сезоне Сперцян сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Не вижу в списке претендентов Баварию, Реал, Барселону...Смотрел Армения -Латвия,1 тайм атака армян мяч у Сперцяна , слева от штрафной смещатся к центру и с родной правой как даст.... Мяч полетел к угловому флажку, думаю именно это заинтересовало Сити. А вы думали почему Гюндоган и Бернарду ушли из МаСити? Понимают, что в конкуренции со Сперцяном, им ничего не светит...
Пи.Си. Начинается очередной пиар агентов. На фиг он сдался МанСити. Они даже знать не знают о существовании такого футболиста....
Не вижу в списке претендентов Баварию, Реал, Барселону...Смотрел Армения -Латвия,1 тайм атака армян мяч у Сперцяна , слева от штрафной смещатся к центру и с родной правой как даст.... Мяч полетел к угловому флажку, думаю именно это заинтересовало Сити. А вы думали почему Гюндоган и Бернарду ушли из МаСити? Понимают, что в конкуренции со Сперцяном, им ничего не светит...
Пи.Си. Начинается очередной пиар агентов. На фиг он сдался МанСити. Они даже знать не знают о существовании такого футболиста....