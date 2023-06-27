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«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» наблюдают за Сперцяном

вчера, 14:00

Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матчи сборной Армении, чтобы понаблюдать за игрой полузащитника Эдуарда Сперцяна. Представители английских клубов приехали по приглашению агентов футболиста. Отмечается, что скауты остались довольны игрой полузащитника, но об официальных предложениях речь не идёт.

В минувшем сезоне Сперцян сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
вчера в 19:10
А чё тут приколы лепят? Зина из Урала в сити перешла, тухлого пудрика за бешеные деньги купили. Чем армянин хуже?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:54
?1559212023
Бинокль для наблюдения за Сперцяном.
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
Ну приехали, по ПРИГЛАШЕНИЮ, ну посмотрели, и что?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:12
Никуда он не перейдет, платить как будут?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:30
Если интерес со стороны Ньюкасла будет более выражен, чем посещение матчей сборных, то это неплохой вариант для продолжения карьеры. Сити - плохой вариант. Эдо там в основу не пробьется. Ну и Аякс не забываем, тоже хороший вариант продолжения карьеры
Karkaz
Karkaz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:05
Зинченко же играл в основе Сити, а теперь и в основе Арсенала. Ну и Хвича в основе играет, так же с РПЛ.
shlomo
shlomo
вчера в 14:26
Заходит как-то Пеп в раздевалку Сити, а там армяне в нарды играют...:)))

Не вижу в списке претендентов Баварию, Реал, Барселону...Смотрел Армения -Латвия,1 тайм атака армян мяч у Сперцяна , слева от штрафной смещатся к центру и с родной правой как даст.... Мяч полетел к угловому флажку, думаю именно это заинтересовало Сити. А вы думали почему Гюндоган и Бернарду ушли из МаСити? Понимают, что в конкуренции со Сперцяном, им ничего не светит...

Пи.Си. Начинается очередной пиар агентов. На фиг он сдался МанСити. Они даже знать не знают о существовании такого футболиста....
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 14:13
А где были скауты Псж,Баварии, Барселоны..эх вы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:10
Приятно конечно, но вряд ли он в ближайшее время попадёт в этот клуб. Если только на запасную запасную лавку...
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:10
зеня должен выиграть конкуренцию
зачем так далеко лететь...
альсато
альсато
вчера в 14:09
Скауты посетили матч, чтоб ПОНАБЛЮДАТЬ)))))))
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