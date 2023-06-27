«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» наблюдают за Сперцяном

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вчера, 14:00

Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матчи сборной Армении, чтобы понаблюдать за игрой полузащитника . Представители английских клубов приехали по приглашению агентов футболиста. Отмечается, что скауты остались довольны игрой полузащитника, но об официальных предложениях речь не идёт.

В минувшем сезоне Сперцян сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.