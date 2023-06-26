ЦСКА и «Спартак» претендуют на нападающего «Гремио»

Нападающий «Гремио» Битело может продолжить карьеру в России.
Речь идет об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА. Бразильский клуб хочет получить за футболиста как минимум 13 миллионов евро, ранее «Монако» предлагал 8 млн, но получил отказ.
«Бенфика» и «Спортинг» также следят за Битело.
Рад общению с тобой.
Рад общению с тобой.
Бредут два болельщика футбола по вечерней прохладе, после знойного дня и хорошей игры любимого клуба..., горло пересохло...
Видят неказистый магазинчик с многообещающим названием:
"Лучшие вина Грузии"
Зашли. С порога приветливый грузин:
- Гамарджоба, генацвале!
- Какие вина у Вас есть!?
- Любые, на Ваш вкус!!! Киси, Твиши, Саперави, Тибаани, Киндзмараули, Цинандали, Гурджаани....
- А Хванчкара есть?
- Абижаешь дорогой!
И достает пачку винных этикеток и перебирая с вышеуказанными названиями вин, находит "Хванчкара", открывает ящик с "голыми" бутылками вина (0.7 л.)), и быстрым движением руки приклеивает нужную этикетку!
- Пажалуйста!
Бредут два болельщика футбола по вечерней прохладе, после знойного дня и хорошей игры любимого клуба..., горло пересохло...
Видят неказистый магазинчик с многообещающим названием:
"Лучшие вина Грузии"
Зашли. С порога приветливый грузин:
- Гамарджоба, генацвале!
- Какие вина у Вас есть!?
- Любые, на Ваш вкус!!! Киси, Твиши, Саперави, Тибаани, Киндзмараули, Цинандали, Гурджаани....
- А Хванчкара есть?
- Абижаешь дорогой!
И достает пачку винных этикеток и перебирая с вышеуказанными названиями вин, находит "Хванчкара", открывает ящик с "голыми" бутылками вина (0.7 л.)), и быстрым движением руки приклеивает нужную этикетку!
- Пажалуйста!
Будь здрав Дмитрий.
Будь здрав Дмитрий.
Главное, как шапокляк, палку в колеса засунуть кровному оппоненту).
Главное, как шапокляк, палку в колеса засунуть кровному оппоненту).
Хороший? Почему продают?
Хороший? Почему продают?