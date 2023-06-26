ЦСКА и «Спартак» претендуют на нападающего «Гремио»

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вчера, 23:25

Нападающий «Гремио» может продолжить карьеру в России.

Речь идет об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА . Бразильский клуб хочет получить за футболиста как минимум 13 миллионов евро, ранее «Монако» предлагал 8 млн, но получил отказ.

«Бенфика» и «Спортинг» также следят за Битело.