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ЦСКА и «Спартак» претендуют на нападающего «Гремио»

вчера, 23:25

Нападающий «Гремио» Битело может продолжить карьеру в России.

Речь идет об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА. Бразильский клуб хочет получить за футболиста как минимум 13 миллионов евро, ранее «Монако» предлагал 8 млн, но получил отказ.

«Бенфика» и «Спортинг» также следят за Битело.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 16:50, ред.
Полузащитник это не нападающий. У ЦСКА в полузащите достаточно игроков. А вот в нападение игрок нужен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Взаимно Дружище Олег !
Рад общению с тобой.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:10
Дня Доброго Дед!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:09
Да! И много))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sylpheed (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Sylpheed: "Кто нибудь может мне обьяснить почему полузащитник даже атакующий стал нападающим?"

Бредут два болельщика футбола по вечерней прохладе, после знойного дня и хорошей игры любимого клуба..., горло пересохло...
Видят неказистый магазинчик с многообещающим названием:
"Лучшие вина Грузии"
Зашли. С порога приветливый грузин:
- Гамарджоба, генацвале!
- Какие вина у Вас есть!?
- Любые, на Ваш вкус!!! Киси, Твиши, Саперави, Тибаани, Киндзмараули, Цинандали, Гурджаани....
- А Хванчкара есть?
- Абижаешь дорогой!
И достает пачку винных этикеток и перебирая с вышеуказанными названиями вин, находит "Хванчкара", открывает ящик с "голыми" бутылками вина (0.7 л.)), и быстрым движением руки приклеивает нужную этикетку!
- Пажалуйста!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:58
А по поводу кошелька возражения есть?)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:08
Промес сегодня есть, а завтра его нет.
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 10:56
Кто нибудь может мне обьяснить почему полузащитник даже атакующий стал нападающим?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:49
Вряд ли, кошелёк ЦСКА слаб по отношению со СпаМом., с другой стороны, у СпаМа есть Промес, зачем им искать нападающего ?
Будь здрав Дмитрий.
qjva5p5asqr2
qjva5p5asqr2
сегодня в 08:33
На десяточке вполне можно сойтись и перетащить к нам очередного бразила
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:22
Ну результативность у него вторая в клубе,молодой перспективный нападающий,можно и купить.
Vadik
Vadik
сегодня в 07:00
Видимо монегаски дороже его не ценят. Ну ничего, сейчас русский аукцион начнется. Наши заплатят больше, чем бразильцы хотят
mr2xdaen5d3z
mr2xdaen5d3z
сегодня в 06:30
К колхозному конюху Вовану ему точно ехать не надо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:26
Вечно свой нос высунет главбух: надо, не надо)
Главное, как шапокляк, палку в колеса засунуть кровному оппоненту).
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Монако переплачивать не будет
ОПС
ОПС
сегодня в 05:39
Скорей всего уедет в Португалию. Это ему ближе. Да и португальский язык родной.
neern8su385m
neern8su385m
сегодня в 05:33
Если толковый футболист,то выберет Португалию
adekvat
adekvat ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 05:27
Или Бенфика всех обойдет, если игрок стоящий, они знают толк в бразильцах.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:23
13 и но проблем по переезду...
Хороший? Почему продают?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Возможно подпишет какой то другой клуб , те же португальцы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
ЦСКА и тут обойдёт Спартак!
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