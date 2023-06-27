«Зенит» договорился с «Коринтиансом» о переходе форварда Педро

«Коринтинас» и «Зенит» договорились о продаже нападающего Педро в клуб из Санкт-Петербурга.
По информации источника, бразильский клуб, владеющий 80% экономических прав на футболиста, передаст 50% «сине-бело-голубым», сохранив у себя 30%. Игрок присоединится к петербуржцам в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Стороны ещё не оформили сделку официально, но «Коринтианс» должен получить 9 млн евро.
Форвард провёл в этом году 10 матчей за основную команду бразильского клуба.
Я вижу на лавке Ерохина, Кругового, Бакаева, Адамова, Сутормина, Чистякова. Кто из них воспитанник Зенита, вступающий во взрослый футбол? У кого есть задатки вырасти в сильного игрока? Да это безвылазные лавочники, которые практически не играют в основе.
А играют одни бразильцы да колумбийцы. А когда уходят - им на смену берут новую партию футболистов из ЛА.
Так о какой конкуренции и борьбе за место в основе ты говоришь? У Зенита тупо не подпускают молодёжь даже на замены, не говоря о выходах в основе.
Я вижу на лавке Ерохина, Кругового, Бакаева, Адамова, Сутормина, Чистякова. Кто из них воспитанник Зенита, вступающий во взрослый футбол? У кого есть задатки вырасти в сильного игрока? Да это безвылазные лавочники, которые практически не играют в основе.
А играют одни бразильцы да колумбийцы. А когда уходят - им на смену берут новую партию футболистов из ЛА.
Так о какой конкуренции и борьбе за место в основе ты говоришь? У Зенита тупо не подпускают молодёжь даже на замены, не говоря о выходах в основе.
- А затем, чтобы "своя" молодёжь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО развивалась и прогрессировала, борясь за место в основе! А не тупо требовала миллионные зарплаты, место в основе и прочие бонусы лишь потому что у них Российский паспорт!
- А затем, чтобы "своя" молодёжь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО развивалась и прогрессировала, борясь за место в основе! А не тупо требовала миллионные зарплаты, место в основе и прочие бонусы лишь потому что у них Российский паспорт!
Всё будет хорошо...)
Всё будет хорошо...)
Теперь и у Зенита свой Педра будет. Посмеются наверное над фамилией, как они это умеют делать )))
Теперь и у Зенита свой Педра будет. Посмеются наверное над фамилией, как они это умеют делать )))