Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» договорился с «Коринтиансом» о переходе форварда Педро

вчера, 09:19

«Коринтинас» и «Зенит» договорились о продаже нападающего Педро в клуб из Санкт-Петербурга.

По информации источника, бразильский клуб, владеющий 80% экономических прав на футболиста, передаст 50% «сине-бело-голубым», сохранив у себя 30%. Игрок присоединится к петербуржцам в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Стороны ещё не оформили сделку официально, но «Коринтианс» должен получить 9 млн евро.

Форвард провёл в этом году 10 матчей за основную команду бразильского клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Марселе» высказались об интересе к Чалову
Сегодня, 08:57
Слухи«Фламенго» планирует подписать Вендела
Сегодня, 08:28
СлухиКузяев вернётся в «Зенит», если не перейдёт в зарубежный клуб
Вчера, 23:04
Миранчук и Изидор – на выход, Комличенко и Бакаев – на вход. «Локомотив» готовит масштабные трансферы
Вчера, 22:22Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии5
СлухиНападающий «Сочи» близок к переходу в «Локомотив»
Вчера, 22:01
Слухи«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Сочи»
Вчера, 21:07
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:03
И много у Зенита молодёжи прогрессирует? Есть хоть один на подходе в основу/подоснову?
Я вижу на лавке Ерохина, Кругового, Бакаева, Адамова, Сутормина, Чистякова. Кто из них воспитанник Зенита, вступающий во взрослый футбол? У кого есть задатки вырасти в сильного игрока? Да это безвылазные лавочники, которые практически не играют в основе.
А играют одни бразильцы да колумбийцы. А когда уходят - им на смену берут новую партию футболистов из ЛА.

Так о какой конкуренции и борьбе за место в основе ты говоришь? У Зенита тупо не подпускают молодёжь даже на замены, не говоря о выходах в основе.
Хиромант
Хиромант ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:27
"Зачем развивать молодёжь, если можно закупиться оптом в Бразилии?"

- А затем, чтобы "своя" молодёжь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО развивалась и прогрессировала, борясь за место в основе! А не тупо требовала миллионные зарплаты, место в основе и прочие бонусы лишь потому что у них Российский паспорт!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:09
Посмотрел футболист на географическую карту. Нашёл на ней Россию, поразмышлял и пришёл к выводу: РФ находится рядышком с Европейским союзом, следовательно, из нашей страны легче перебраться в какой-нибудь европейский клуб. И согласился...
lotsman
lotsman ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:13
Педро, это имя, а фамилия его Сантос.
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:10
Португальский Педро, это русский Пётр. Но у кое кого, от этого имени, всплывают другие ассоциации, более понятные именно им.
альсато
альсато ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:00
Меня интересует...у кого остались 20% на Педро)))))...Вы , случаем, не знаете?))))
Mdtrgft3
Mdtrgft3 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:39
а вам зачем развивать молодежь если можно зулусов пачками покупать и уголовника-наркоторговца скрывать ?!?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:19

Всё будет хорошо...)
Сп62
Сп62
вчера в 11:41, ред.
Интересно, что это за Педро, если за него в 18 лет отдают 9 млн. Неужели Малкома затмит.
makkie
makkie
вчера в 11:16, ред.
Зачем развивать молодёжь, если можно закупиться оптом в Бразилии?

Теперь и у Зенита свой Педра будет. Посмеются наверное над фамилией, как они это умеют делать )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:06
Как говорят, круг замкнулся. Это 11-й бразилец в Зените, начиная с вратаря Ивана и кончая Педрой. Кому это надо? Миллеру точно надо. А любителям ленинградского и питерского футбола - едва ли.
112910415
112910415
вчера в 10:46
да здравствует половинный Педро, ура !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:33
Нашли, договорились, взяли с перспективой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:12
Их можно понять, у них у самих Педроша уехал, до сих пор скучают.
adekvat
adekvat
вчера в 09:58
Молодой это хорошо, кому еще 20 процентов принадлежит интересно.
lotsman
lotsman ответ 7hahbwwy6849 (раскрыть)
вчера в 09:52
))Кто о чём, а озабоченные о своих проблемах))
lotsman
lotsman
вчера в 09:51
Молодой и перспективный. Не зря им в Европе интересовались.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:51
Похоже на безлимит на бразильцев)
Beriner
Beriner
вчера в 09:37
Педра уже был в спартаке, не помогло.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:23
Селекция в Зените не дремлет.... посмотрим на состав в новом сезоне.
7hahbwwy6849
7hahbwwy6849
вчера в 09:20
Эх жалко Паредеса продали, такая была бы лазурная связка!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 