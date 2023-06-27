«Зенит» договорился с «Коринтиансом» о переходе форварда Педро

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вчера, 09:19

«Коринтинас» и «Зенит» договорились о продаже нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

По информации источника, бразильский клуб, владеющий 80% экономических прав на футболиста, передаст 50% «сине-бело-голубым», сохранив у себя 30%. Игрок присоединится к петербуржцам в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Стороны ещё не оформили сделку официально, но «Коринтианс» должен получить 9 млн евро.

Форвард провёл в этом году 10 матчей за основную команду бразильского клуба.