Турки разграбят РПЛ. Приглашают игроков «Зенита», ЦСКА и «Ростова»

1687800701

вчера, 20:31

Попытка Дзюбы не была последней.

В Суперлиге всегда хватало знакомых лиц

Если ограничиваться игроками с российским паспортом, то недавно в Турции бегали за мячом Дзюба, Кудряшов, Оздоев, Сулейманов и Епуряну, ведь у игрока сборной Молдовы и бывшего футболиста «Динамо» и «Анжи» двойное гражданство. В Турции всегда хватало знакомых имен. Самуэль Это’О провел немало матчей и забил много мячей сразу за два турецких клуба, «Антальяспор» и «Коньяспор». Вагнер Лав тоже играл за разные команды по ту сторону Черного моря. Зе Луиш выступал в Турции до страшного землетрясения, которое унесло жизнь его напарника.

Вальбуэна немного бегал за «Фенербахче». Жулиано, бывший плеймейкер «Зенита», оказался в этом стамбульском клубе, хотя тоже не задержался надолго. Мартин Шкртел играл намного дольше. Дьяков, Мануэл Фернандеш и Дюрица выступали за турецкие команды. Майкон, Н’Дойе и Шкулетич, бывшие игроки атаки «Локомотива», тоже выбирали именно команды из богатой лиги, где любят ветеранов и хорошо платили. «Спартаковские» бразильцы Веллитон и Фернандо тоже не обошли стороной Суперлигу.

В Турции прямо сейчас немало приличных футболистов. Это хулиган Икарди, ветеран сборной Камеруна Абубакар, еще один участник чемпионата мира – эквадорец Валенсия. Результативно выступил итальянец Борини. До перехода в «Манчестер Юнайтед» забивал за «Бешикташ» голландец Вегхорст. Богатые клубы открыли охоту за «турецким Месси» — Гюлером из «Фенербахче», интересный юный футболист. Бельгийские ветераны Мертенс и Батшуайи выбрали именно Турцию.

На днях финалист Лиги чемпионов Джеко перешел в «Фенербахче», и это явно не последний заметный трансфер главных клубов Турции этим летом. Наличие выдающихся мастеров – еще одна веская причина, почему футболисты РПЛ могут соблазниться на приглашение клубов Суперлиги. Уровень этого чемпионата такой, что Дзюба сидел на скамейке, а потом вернулся в «Локомотив» и разорвал многих соперников в РПЛ , хотя физически не был на пике формы.

Кокорин, Вендел и Кузяев могут оказаться в Турции

Несколько дней назад агент Оздоева подтвердил, что в «Фатих Карагюмрюк» интересуются Кокориным. Чемпион Кипра хотел бы поиграть в Лиге чемпионов с клубом, где его хорошо приняли. Но «Фиорентина» думает о своей выгоде. А Кузяев не подписал контракт с «Зенитом» и тоже смотрит на Турцию. Хотя Далер за пять минут найдет себе новый клуб в РПЛ – например, может оказаться в «Динамо», ведь опытные игроки Личке в середине поля точно не помешают, но он давно хотел попробовать себя за пределами России.

Если не найдет команду в Италии или Испании, то перелетит море. Также не исключено, что Вендел окажется в аренде с правом выкупа в «Фенербахче». Хавбек испугался последних событий в России. Если его семья настаивает, что не нужно оставаться в РПЛ , то бразилец или найдет себе команду в топ-5 – «Рома» отказывается его забирать, или отправится к богатым туркам. Они всегда рады принять приличных футболистов из российского чемпионата, особенно когда речь не о ветеранах, как Кудряшов и Дзюба.

Даже Малком, если не найдет клуб сильнее, может стать целью «Фенербахче». Такая информация тоже появилась. Вендела, похоже, отпустят с миром, а вот за лучшего снайпера Семак будет воевать. Но по решению двух тренеров «Зенита» — Низелика и Буровой, которые уезжают работать в Италию, понятно направление мыслей многих участников РПЛ . Многие задумались об отъезде. Поэтому самые богатые клубы из Турции будут охотиться за сильными игроками ведущих клубов чемпионата России.

Захарян получал приглашения от команд из Стамбула, но в его случае сказывается происхождение. Человек с армянской фамилией не хочет играть за турецкие команды. Но у Сафонова, Клаудиньо, Чалова, Кордобы, Кузяева, Барриоса, Зайнутдинова, Бериши, Дивеева и Веры таких ограничений нет. Все зависит от условий контракта и уровня команды, которая придет за любым из этих футболистов. А еще от имени тренера, ведь в Турции частенько меняют наставников. Например, Пирло и Монтелла покинули Суперлигу.

В турецкой Суперлиге есть много бонусов и интриг

Четыре сезона – четыре разных чемпиона Турции. А вот РПЛ не может предложить путевку в еврокубки как футбольную приманку. Также нет привычной жаркой борьбы за места ниже первого. У ведущих клубов достаточно денег, но турецкие команды тоже не бедные. Тамошний футбол дико популярный внутри страны.

Побегают за мячом на шумных стадионах. Турция принимала финал Лиги чемпионов. Пирло уехал, но Джеррард может возглавить один из клубов. На берегу морей отдыхали и списанные хулиганы, вроде Алли и Икарди, и футболисты с будущим, вроде Дзаньоло. Итальянец тоже погорел из-за непростого характера, но сами видите – поток звезд в Суперлигу не иссяк.

Понятно, что некоторые игроки РПЛ откажутся. Например, Игорь Дивеев подписал новый контракт с «армейцами». Надеется на запрос из Италии, будет отказывать клубам из Турции. Чалов тоже мыслями в топ-5. Но даже Федору может надоесть ходить по кругу. Дзюба выбрал себе не лучший город для жизни, но в Турции полно мест, где богатому человеку тепло, вкусно и приятно.

Нет сомнений, что Кудряшов и Оздоев не последние россияне в турецком футболе. Магомед заинтересовал команды за пределами Суперлиги, ведь в бывшей команде Пирло провел приличный сезон. Кокорин, Вендел, Полоз и остальные старые знакомые точно не будут рубить с плеча, получив приглашение от турецких клубов. Очевидно, что молодые игроки надеются проскочить в топ-5.