Лучший нападающий «Факела» покинул команду

Нападающий Георгий Гонгадзе покинул «Факел». У футболиста закончился контракт, и стороны решили не продлевать его.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Гонгадзе провёл 28 игр, забил 9 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Нападающий Георгий Гонгадзе покинул «Факел». У футболиста закончился контракт, и стороны решили не продлевать его.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Гонгадзе провёл 28 игр, забил 9 мячей и отдал 3 голевых передачи.
"После стыковых матчей Факел предлагал игроку повышение зарплаты, но тот потребовал себе 1 млн рублей в месяц чистыми. Это самый высокий оклад в команде и клуб продлевать с Георгием отношения на таких условиях — не посчитал нужным. В итоге, взяли Долгова на меньшие деньги. "
"После стыковых матчей Факел предлагал игроку повышение зарплаты, но тот потребовал себе 1 млн рублей в месяц чистыми. Это самый высокий оклад в команде и клуб продлевать с Георгием отношения на таких условиях — не посчитал нужным. В итоге, взяли Долгова на меньшие деньги. "