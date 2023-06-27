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Лучший нападающий «Факела» покинул команду

вчера, 14:11

Нападающий Георгий Гонгадзе покинул «Факел». У футболиста закончился контракт, и стороны решили не продлевать его.

В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Гонгадзе провёл 28 игр, забил 9 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 15:25
Значит есть куда
AlanW 1
AlanW 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:22
В телеграме пишут, что денег много запросил.

"После стыковых матчей Факел предлагал игроку повышение зарплаты, но тот потребовал себе 1 млн рублей в месяц чистыми. Это самый высокий оклад в команде и клуб продлевать с Георгием отношения на таких условиях — не посчитал нужным. В итоге, взяли Долгова на меньшие деньги. "
qqgq6kd2h49p
qqgq6kd2h49p
вчера в 14:39
Найдёт Жорик себе команду покласснее
альсато
альсато
вчера в 14:26
Это потеря!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:14
Интересно, А почему не продлили контракт? Денег много запросил или в другую команду ушёл?
Гость
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