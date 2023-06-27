Лучший нападающий «Факела» покинул команду

Один из лучших игроков мира переезжает в Саудовскую Аравию. Похоже на аферу Бернарду на семь лет моложе, чем Бензема.

Финал ЛЕ, но посредственный сезон в Серии А. «Роме» предстоит определиться с будущим И решить, что делать с Моуриньо.

Главный трансфер лета. «Реал» вырывает Мбаппе у ПСЖ, компенсация – 200 миллионов евро На этот раз сделку откладывать не стоит.