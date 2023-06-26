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«Реал» продлил контракт с Модричем

вчера, 13:10

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

Новое соглашение подписано до 30 июня 2024 года.

Хорват выступает за мадридцев с 2012 года. За 11 сезонов 37-летний футболист провёл за команду 488 матчей, а также выиграл 23 трофея. На счету Модрича 5 побед в Лиге чемпионов, 5 на Клубном чемпионате мира, 4 Суперкубка УЕФА, 3 чемпионства в Ла Лиге, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка страны. В 2018 году Лука выиграл «Золотой мяч», также он признавался лучшим игроком сезона в 2018 году.

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Все комментарии
95kvk3ueahsb
95kvk3ueahsb
сегодня в 07:43
Энерджайзер еще пригодится.
abuefftagir
abuefftagir ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 21:52
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ abuefftagir (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Прекращай истерить, держи себя в руках
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:29
    Модрич скорее Реал покинет,с Карло Анчелотти,и Кросс возможно,сними!! Интальянец же индивилуалист,ему надо опираться на проверенных,а из очень мало осталося в команде!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:24
    Да какая там ротация,там две колеки,людей,у Реала мало,этот сезон тяжело шли,им необходимо строить команду,но Карло наверное прорабом не будет,это уже с новым тренером,а вот Модрич годик,для итальянца отработает,ну и возможно ,и для ротации да,если наберут такое количество футболистов,в чем есть сомнения,но еще времени много пока!!!
    Бот зануда
    Бот зануда
    вчера в 18:20


    В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 16:47
    Лучше бы Бензема оставили . Пригодился на 20 минут конце матча лиги чемпионов
    abuefftagir
    abuefftagir ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    вчера в 16:30
    Я знаю что у тебя три высший образования, МГУ..МГИМО.,И ЗАКОНЧИЛ ТЫ ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЭКОНОМИКИ В Москве...с кем я общаюсь...
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ abuefftagir (раскрыть)
    вчера в 16:01
    Тут не нужно быть помощником что бы понимать элементарные вещи. Достаточно просто быть не глупым
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:54
    Модричу респект и уважение за его идеальную карьеру!
    Мог бы как многие уехать сейчас на Ближний Восток или в МЛС, уверен ему бы все были рады, но нет, выбрал иной вариант, и скорее всего уже завершит карьеру через год, после завершения контракта...
    Пересу было важно сохранить в команде Модрича и Кросса, не смотря на то, что команду пополнил Билленгем! Центр поля Мадрида сейчас стал еще моложе, и такие опытные мастера должны помочь парням больше морально ,для обретения уверенности так сказать
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:44
    Для ротации пойдет, вряд ли тренер видит его игроком стартового состава. Всё-таки, в полузащиту игроков купили и странно было бы, если новички сидели на лавке, а 38-летний Модрич играл бы.

    Не знаю, зачем Модричу продлевать контракт. Чего ради? Я не говорю, что ему нужно ехать в СА, но не понимаю почему так прилип к Мадриду. Лучше уже не будет.
    abuefftagir
    abuefftagir ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    вчера в 14:38
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 14:28
      Значит к арабам не поехал
      6t83ehjsn4g8
      6t83ehjsn4g8
      вчера в 14:23
      Это благородно по отношению к хорвату
      pfayr8km52f9
      pfayr8km52f9
      вчера в 14:22
      Спасли сливочные Лукиту от навязчивых арабов
      Cara Delevingne
      Cara Delevingne ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 14:14
      Ты полностью прав. Модрич уже год назад не успевал за Гюндоганом и Ко. Став старше на год, он вряд ли стал резче и быстрее. Просто смотря матчи ЛЧ создавалось впечатление, что время Луки уже прошло и дальнейшее его пребывание в клубе - вопрос пары-тройки недель. Все ждали, что отправится на покой. туда, где интенсивность не такая, как в Ла Лиге и ЛЧ. Но нет, он решил остаться и видимо что-то еще доказать. Вот только что???
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ abuefftagir (раскрыть)
      вчера в 14:07, ред.
      Что бы понимать чуть дальше носа надо смотреть. Против Сити уде играть будут Джуда и Браим, а он на подмене для ла лиги
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 14:06
      Их обоих продлили на год, для скомейки запасных
      abuefftagir
      abuefftagir
      вчера в 14:02
      Ну не тянет же,как съел его Гюндаган в лиге чемпионов, сейчас в чемпионате съест заново...зачем очередной позор,не понимаю.
      drug01
      drug01
      вчера в 13:47
      Ещё годок поиграет, успешной игры!!!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 13:45
      В конце карьеры ему поставят маленький памятник при входе на стадион!
      shlomo
      shlomo
      вчера в 13:22, ред.
      Модрич - крут без сомнений, но пора бы обновлять состав, тем более есть кому играть. Луке и Тони пора на заработки к шейхам или в штаты, если год назад они еще могли играть против скоростей Сити, то в этом году не вывозят уже совсем. При всем уважении к обоим.

      Ну а так что, Модрич никогда не был замечен в скандалах, грязной игре, лично я не читал новостей, чтобы он как-то себя выделял, хвалил. Не хвастался, не говорил лишнего. Честный, скромный трудяга и профессионал с большой буквы.

      Пи.Си. Хорват будет в королевском клубе до 38 лет. Настоящая легенда Мадрида.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 13:13
      Бедный Модрич....Так и загнется раком в поисках сливы.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 13:10
      Старый конь борозды не портит.
      Гость
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