«Реал» продлил контракт с Модричем

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.
Новое соглашение подписано до 30 июня 2024 года.
Хорват выступает за мадридцев с 2012 года. За 11 сезонов 37-летний футболист провёл за команду 488 матчей, а также выиграл 23 трофея. На счету Модрича 5 побед в Лиге чемпионов, 5 на Клубном чемпионате мира, 4 Суперкубка УЕФА, 3 чемпионства в Ла Лиге, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка страны. В 2018 году Лука выиграл «Золотой мяч», также он признавался лучшим игроком сезона в 2018 году.
Ну а так что, Модрич никогда не был замечен в скандалах, грязной игре, лично я не читал новостей, чтобы он как-то себя выделял, хвалил. Не хвастался, не говорил лишнего. Честный, скромный трудяга и профессионал с большой буквы.
Пи.Си. Хорват будет в королевском клубе до 38 лет. Настоящая легенда Мадрида.
Ну а так что, Модрич никогда не был замечен в скандалах, грязной игре, лично я не читал новостей, чтобы он как-то себя выделял, хвалил. Не хвастался, не говорил лишнего. Честный, скромный трудяга и профессионал с большой буквы.
Пи.Си. Хорват будет в королевском клубе до 38 лет. Настоящая легенда Мадрида.
Не знаю, зачем Модричу продлевать контракт. Чего ради? Я не говорю, что ему нужно ехать в СА, но не понимаю почему так прилип к Мадриду. Лучше уже не будет.
Не знаю, зачем Модричу продлевать контракт. Чего ради? Я не говорю, что ему нужно ехать в СА, но не понимаю почему так прилип к Мадриду. Лучше уже не будет.