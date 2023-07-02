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Экс-защитник сборной России Кудряшов покинул «Антальяспор»

вчера, 13:58

«Антальяспор» объявил об уходе российского защитника Федора Кудряшова, у которого истёк контракт с клубом.

36-летний футболист выступал за турецкую команду с января 2020 года, перейдя из «Сочи». Всего за «Антальяспор» он провёл 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

С 2016 по 2021 год Кудряшов играл за сборную России, на счету игрока 48 матчей и 1 гол за национальную команду.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 15:33
Очень красивый гол забил был в свои ворота правда)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:02, ред.
О ..Кудряшов....он ещё играет...
Казалось он из эпохи когда ещё шнурованными мячами играли...
Гость
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