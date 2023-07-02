Экс-защитник сборной России Кудряшов покинул «Антальяспор»

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вчера, 13:58

«Антальяспор» объявил об уходе российского защитника , у которого истёк контракт с клубом.

36-летний футболист выступал за турецкую команду с января 2020 года, перейдя из «Сочи». Всего за «Антальяспор» он провёл 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

С 2016 по 2021 год Кудряшов играл за сборную России, на счету игрока 48 матчей и 1 гол за национальную команду.