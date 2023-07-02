Иньеста покинул «Виссел Кобе»

Полузащитник Андрес Иньеста ушёл из «Виссел Кобе» по истечении срока контракта.
Вчера, 1 июля, испанец провёл последний матч за команду в рамках 19-го тура чемпионата Японии с «Консадоле Саппоро» (1:1). После игры состоялась церемония, посвящённая уходу 39-летнего футболиста.
Он для меня входит в число трёх самых любимых игроков: Иньеста, Дель Пьеро, Джерард, их уважают даже заклятые враги соперников. Удачи ему, пусть едет в Майями, там Месси, Бусткетс...может ещё кто-то появится из старой гвардии.
Он для меня входит в число трёх самых любимых игроков: Иньеста, Дель Пьеро, Джерард, их уважают даже заклятые враги соперников. Удачи ему, пусть едет в Майями, там Месси, Бусткетс...может ещё кто-то появится из старой гвардии.