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Иньеста покинул «Виссел Кобе»

вчера, 08:25

Полузащитник Андрес Иньеста ушёл из «Виссел Кобе» по истечении срока контракта.

Вчера, 1 июля, испанец провёл последний матч за команду в рамках 19-го тура чемпионата Японии с «Консадоле Саппоро» (1:1). После игры состоялась церемония, посвящённая уходу 39-летнего футболиста.

Иньеста покинул «Виссел Кобе»

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 14:08
Хосе́п (Пеп) Мария Гвардио́ла— испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника
abuefftagir
abuefftagir ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 13:29
Пара центр защиты, Гвардиола Куман
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:16
Увидим ли мы снова ХавИньесту в Барселоне? Одна из лучших, если не лучшая, связка на поле была - может, и в тренерском поприще станут?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 12:13
Пеп был полузащитником
Любoмир
Любoмир
вчера в 11:50
Есть мысль, то Гвардиола его может взять к себе помощником
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 11:15, ред.
Генеральный футболист, его передачи были что-то с чем-то, хорошем смысле этого сочетания, такой гибкий, такие паузы делал, не видать Испании не 2 евро не 2 чм без него.

Он для меня входит в число трёх самых любимых игроков: Иньеста, Дель Пьеро, Джерард, их уважают даже заклятые враги соперников. Удачи ему, пусть едет в Майями, там Месси, Бусткетс...может ещё кто-то появится из старой гвардии.
abuefftagir
abuefftagir ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 11:09
Гвардиола был центральным защитником.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:19
Интересно на этом закончится карьера великого Маэстро. Или ещё найдет какой то клуб для продолжение карьеры. Хотя уже возраст говорит сам за себя, но каждый игрок сам себе решает где и когда закончит играть. Особенно когда речь заходит о таких игроках. Интересно будет понаблюдать где сейчас он объявится. И что самое интересное в роли кого игрока или в роли какой-то должности в клубе.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 10:17
Скромный монстр Андрес. Потрясающий игрок и мастера мяча. Мне кажется, Иньеста станет крутым тренером, если решит уйти в руководство командой.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:48
Андрес гениальный игрок, из пары Хави - Иньеста именно Иньеста мне больше нравился. Пора становиться тренером. Именно из великих полузащитников получаются сильные тренеры: Гвардиола, Зидан, теперь Хави, Иньеста тоже может стать таковым.
48z9hm2vqqfk
48z9hm2vqqfk
вчера в 09:40
Пора вешать бутсы на гвоздь
Lewa2708
Lewa2708 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:14
Как куда? В Аравию)
shlomo
shlomo
вчера в 08:35
Иньеста - один из самых умных и техничных игроков в истории. Здоровья ему, если силы есть играть, хотя мог бы уже, как Хави, тренировать. На год старше Модрича но с большим футболом завязал уже как 5 лет. ( Хотя в большой футбол с большим давлением он начал играть намного раньше Модрича, соответственно и закончил раньше... и уже был топом задолго до того, как о Модриче вообще кто-то знал.)
Ну а так что, легенда бесспорно , один из лучших полузащитников в истории футбола в принципе. Помню, как смотрел матч , когда он дебютировал за Барсу. С тех пор, топил всегда за него. Апогеем стал гол Нидерландам в 2010 в финале ЧМ2010. Моему восторгу не было предела...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:33
Так он теперь куда,в Европу или там останется!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:30
Пора на отдых или тренерскую работу.
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