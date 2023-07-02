Иньеста покинул «Виссел Кобе»

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вчера, 08:25

Полузащитник ушёл из «Виссел Кобе» по истечении срока контракта.

Вчера, 1 июля, испанец провёл последний матч за команду в рамках 19-го тура чемпионата Японии с «Консадоле Саппоро» (1:1). После игры состоялась церемония, посвящённая уходу 39-летнего футболиста.