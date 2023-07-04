Маунт прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт прошёл медицинский осмотр в преддверии своего перехода из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Сделка находится в стадии завершения. Официальное объявление ожидается в ближайшие 24 часа.
Сумма трансфера составит 55 миллионов фунтов плюс 5 миллионов фунтов в виде бонусов.
Но вот не пойму там же есть такие игроки как Фрэд, Мактоминай, Эриксон,еще там кто-то!! Просто так Каземиро не уберут, там же и Бруно, они сильнее лондонец, по мне, а кто третий? Маунт? По классу игры он третим подходит так как выше по игре всех остальных в этом амплуа!! Значит он нужен действительно голландцу, его тренер наверное видит в основе состава, а как объяснить по-другому?!!
В любом случае Маунт наверное доволен переходом или побегом из лондонского барделя, который устроил Боул, им бы туда бы еще Байдена, в бордель, вот цирк был бы!!!
Но вот не пойму там же есть такие игроки как Фрэд, Мактоминай, Эриксон,еще там кто-то!! Просто так Каземиро не уберут, там же и Бруно, они сильнее лондонец, по мне, а кто третий? Маунт? По классу игры он третим подходит так как выше по игре всех остальных в этом амплуа!! Значит он нужен действительно голландцу, его тренер наверное видит в основе состава, а как объяснить по-другому?!!
В любом случае Маунт наверное доволен переходом или побегом из лондонского барделя, который устроил Боул, им бы туда бы еще Байдена, в бордель, вот цирк был бы!!!