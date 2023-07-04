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Маунт прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:35

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт прошёл медицинский осмотр в преддверии своего перехода из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Сделка находится в стадии завершения. Официальное объявление ожидается в ближайшие 24 часа.

Сумма трансфера составит 55 миллионов фунтов плюс 5 миллионов фунтов в виде бонусов.

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Все комментарии
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:34
МЮ можно было впарить и дороже, тем более англичанин... за Гарри отвалили вообще почти сотку. Короче нынешний владелец Челси - это временное явление, он ни черта не понимает в футболе и проект ФК Челси умрет через пару лет, либо он вгонит нынешнего владельца в убытки и в лучшем случае продаст клуб
Romeo 777
Romeo 777 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:27
Не сказать, что жаль, как по мне куплен на его позицию игрок сильнее, Нкунку, и за адекватные деньги по нынешним меркам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:22
При Абрамовиче в Челси всё было стабильно, он любит и понимает футбол. Чего не скажешь про нынешних хозяев. Уверенности у игроков нету никакой...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:10
Жаль ли Вам что Мэйсон переходит в Манчестер Юнайтед?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:06, ред.
В последнее время, вернее Тен Хаг показал, и доказал то что кого он приобретает в прицепе не оказывается зря!! Вот и Мейсон Маунт,на бумаге должен смотреться отлично с Каземиро и Бруно, как бы да, подходит!!

Но вот не пойму там же есть такие игроки как Фрэд, Мактоминай, Эриксон,еще там кто-то!! Просто так Каземиро не уберут, там же и Бруно, они сильнее лондонец, по мне, а кто третий? Маунт? По классу игры он третим подходит так как выше по игре всех остальных в этом амплуа!! Значит он нужен действительно голландцу, его тренер наверное видит в основе состава, а как объяснить по-другому?!!

В любом случае Маунт наверное доволен переходом или побегом из лондонского барделя, который устроил Боул, им бы туда бы еще Байдена, в бордель, вот цирк был бы!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:46
Во,время настало,считаешься красавчиком,когда сливаешься,или вылеваешься из Челси,офигеть!! Кто бы мог подумать год назад?!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:59
Это покажет только время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:43
Очень хорошо, что успел слинять с Челси...
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