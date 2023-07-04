Маунт прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 14:35

Полузащитник сборной Англии прошёл медицинский осмотр в преддверии своего перехода из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Сделка находится в стадии завершения. Официальное объявление ожидается в ближайшие 24 часа.

Сумма трансфера составит 55 миллионов фунтов плюс 5 миллионов фунтов в виде бонусов.