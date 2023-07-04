Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Наполи» интересуется защитником «Аталанты» Скальвини

вчера, 12:12

«Наполи» рассматривает защитника сборной Италии Джорджио Скальвини в качестве возможного усиления. Напомним, клуб из Неаполя, скорее всего, покинет корейский защитник Ким Мин-Джэ. В связи с этим «Наполи» активно ищет нового центрального защитника. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично заинтересован в приобретении 19-летнего игрока.

В минувшем сезоне Серии А Скальвини сыграл 32 матча, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек. Ориентировочная стоимость итальянца поTransfermarkt 40 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДавиде Фраттези перейдёт в «Интер»
Сегодня, 16:37
Слухи«Арсенал» близок к подписанию защитника «Аякса» Тимбера
Сегодня, 16:02
СлухиЗащитник «Байера» близок к переходу в «Аталанту»
Сегодня, 15:34
«Челси» продолжает работу над трансфером Мойсеса Кайседо
Сегодня, 15:04
Слухи«РБ Лейпциг» сделал 4-е предложение по Лоису Опенде
Сегодня, 14:52
«Порту» хочет взять в аренду Андрея Сантоса
Сегодня, 13:41
Все комментарии
idres
idres
вчера в 12:15
Ну если очень нужен, то открываем кошелек и достаем деньги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 