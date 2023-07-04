«Наполи» интересуется защитником «Аталанты» Скальвини

1688461932

вчера, 12:12

«Наполи» рассматривает защитника сборной Италии в качестве возможного усиления. Напомним, клуб из Неаполя, скорее всего, покинет корейский защитник . В связи с этим «Наполи» активно ищет нового центрального защитника. Президент клуба лично заинтересован в приобретении 19-летнего игрока.

В минувшем сезоне Серии А Скальвини сыграл 32 матча, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек. Ориентировочная стоимость итальянца поTransfermarkt 40 миллионов евро.