«Наполи» интересуется защитником «Аталанты» Скальвини

«Наполи» рассматривает защитника сборной Италии Джорджио Скальвини в качестве возможного усиления. Напомним, клуб из Неаполя, скорее всего, покинет корейский защитник Ким Мин-Джэ. В связи с этим «Наполи» активно ищет нового центрального защитника. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично заинтересован в приобретении 19-летнего игрока.
В минувшем сезоне Серии А Скальвини сыграл 32 матча, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек. Ориентировочная стоимость итальянца поTransfermarkt 40 миллионов евро.