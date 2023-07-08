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Федотов высказался о возможном уходе Медины из ЦСКА

вчера, 13:59

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на ситуацию с полузащитником команды Хесусом Мединой.

Вчера появилась информация о том, что игрок перейдёт в «Спартак». Также отмечается, что у футболиста нет конфликта с наставником «армейцев».

Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит Медина в «Спартаке». Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке». Медина внёс хороший вклад в завоевание серебряных медалей, Кубка России. Это его заслуженная награда, мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды. Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью. Легко ли его заменить в команде? Это диалектика футбола. Мы знаем, что футбол — бизнес в последнее время, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он может здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби. Поэтому, как говорится, всё сошлось. В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак».

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:52
Витиевато как то про диалектику футбола...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:49
Берёте???
Futurista
Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 15:40
Динамо - Ямайские кони 5:0...Думбия зачетный...вес набрал правда, но техника осталась...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:32
Сохранить лицо, это в каждом слове большого интервью.
Мaлик
Мaлик
вчера в 15:27
Много сказал, а можно было бы обойтись одним предложением.
sova147
sova147
вчера в 15:23
Деньги были всегда во главе угла, в футболе тем более....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:16
Да пофиг,ЦСКА и без этих сейчас вполне замечательно играет в "Братском Кубке".
0-5,за полчаса до конца матча.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:13, ред.
Сегоднейшая реальность. Всем им по....х...верность клубу. Это мы болелы еще в том прошлом времени живем , когда и в голову такие переходы не приходили. А они живут уже в новом измерении и им плевать на все...только бабло перед глазами и побольше
Futurista
Futurista
вчера в 14:31, ред.
Федотов высказался о возможном уходе Медины из ЦСКА:
Я думаю что ...пи-пи-пи...прыгало что то...пи-пи ...ть...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:30
ЦСКА теряет вполне качественного игрока основного состава.... если сравнить его со Спартачами по количеству голов в чемпе, то после Промеса и Соболя Медина третьим будет с солидным отрывом. поэтому и берёт его Абаскаль, у которого очень мало остальные забивают. Жаль конечно. Однозначно принёс бы немало пользы ещё Армейцам. Игрок очень даже путёвый. Походу не сложились у него отношения с Федотовым. Лучше б Заболотный куда нить ушел. Вот от него толку действительно мало.

Ну а так что, а кончится дело тем, что Федотов перетащит в ЦСКА пол Сочи. Проработает сезон и отправится куда ни будь тренировать посредственную команду. А хорошего и главное качественного пополнения в ЦСКА можно даже не ждать. Прошли те времена....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:21, ред.
Ищем замену, надеюсь Ермаков потянет, всё таки свой, возможно Арбузов, Карраскаль есть.
ВВФ виднее.
makkie
makkie
вчера в 14:13, ред.
Всех с Праздником!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:12
Ну и нормально, Идем дальше. Все таки деньги вв футболе огромную роль играют. Это реальность и нужно с ней мчитаться
Гость
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