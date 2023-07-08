«Бешикташ» пытается сэкономить на Зайнутдинове. ЦСКА нельзя соглашаться на микроскопическую компенсацию

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вчера, 10:11

Хотят 7 млн евро, турки предлагают 3+3.

Бахтиёр Зайнутдинов – теневой герой ЦСКА , который очень помог в формировании новой команды под руководством Владимира Федотова. Казахский полузащитник за время карьеры в московском гранде успел сильно вырасти в цене и даже обратил на себя внимание зарубежных клубов – теперь с ЦСКА пытаются договориться о трансфере футболиста.

Интерес из Италии и Турции

Еще осенью 2022-го стали появляться инсайды о скором переходе Бахтиёра в Европу. Сообщалось, что агенты футболиста уже занимаются поиском команды за рубежом для игрока – позднее были слухи об интересе со стороны «Лацио» и «Аталанты» — бергамаски даже отправляли скаутов на матчи «армейцев». ЦСКА соглашался отпустить полузащитника лишь в том случае, если сумма компенсации составит порядка 5-6 миллионов евро.

Уже летом на казахского футболиста вышел «Бешикташ» — сначала просто говорилось о том, что Зайнутдинов попал в шорт-лист, который утвердил главный тренер «черно-белых». Интерес к игроку подтвердил даже спортивный директор турков Джейхун Казанджи – по словам функционера, они также пристально следят за Далером Кузяевым.

Турецкое направление – одно из немногих, которое остается открытым для футболистов из Российской Премьер-Лиги. Но у него свои проблемы – речь о скупости турецких клубов. Зимой «Бешикташ» пытался заполучить лидера «Локомотива» Дмитрия Баринова, но предлагал за опорника смехотворную сумму отступных – 1,2 миллиона евро. ЦСКА за Бахтиёра хочет 7 млн.

Стамбульцы пока пытаются снизить ценник – и предлагают 3+3 млн евро. «Армейцы» ответили отказом.

Заслужил повышение в классе

На данный момент в том, что Зайнутдинов заиграет в составе «Бешикташа», не возникает сомнений. За прошедший год хавбек сильно вырос, на первый план вышли его совершенно новые качества. На протяжении всего периода карьеры в ЦСКА полузащитника пробовали на разных позициях: на флангах обороны, в качестве вингера, на родной позиции – и всегда он часто выходил на поле.

При этом в минувшем сезоне появилась необходимость освоить еще одну позицию. «Армейцы» долгое время не могли решить проблему с неукомплектованной осью центральных защитников – это при том, что Федотов играет в схеме с тройкой центрбеков. И Бахтиёр быстро вписался в связку с Набабкиным и Дивеевым, где проявил себя довольно надежно – и продолжил играть там после подписания Роши. Затем оказался не менее эффективен на позиции левого латераля.

Все это происходило в момент, когда «армейцам» позарез надо было сформировать новый костяк в условиях кадровых проблем – а потому и ценник в 7 млн вполне адекватный.

Пройдя такую школу, Зайнутдинов вряд ли затеряется в «Бешикташе» – помогать ему будет и тот факт, что граждане Казахстана в чемпионате Турции, начиная со следующего сезона, перестанут считаться легионерами.

Важен для ЦСКА

Спрос от турецкого гранда не отменяет важности игрока для ЦСКА . Уже было сказано, что Бахтиёр был частью прочного основания, на котором Федотов и смог построить серебряного призера РПЛ -2022/23. Команде катастрофически не хватало игроков на некоторых позициях – и Зайнутдинов надежно закрывал их в самый необходимый момент. Это позволяло наставнику перейти к решению других проблем.

Сейчас необходимость универсального полузащитника не снижается из-за риска потерять еще как минимум одного лидера – Хесуса Медину. Парагваец весной раскрылся в качестве левого латераля, до этого он выпал из стартовой обоймы. При этом, судя по инсайдам, сам легионер был не в восторге от того, что ему пришлось выступать на этой позиции. Плюс к этому сообщалось, что у Хесуса сложились тяжелые отношения с Владимиром Федотовым из-за непростого характера иностранца. На этом фоне появились слухи об интересе к инсайду со стороны «Спартака» — и уже есть информация, что по контракту с «красно-белыми» Медина будет получать 1,6 миллиона евро за сезон, а ЦСКА выплатят компенсацию в 6+1 млн.

Сделка, конечно, выгодная – но игрока на освободившуюся позицию еще надо найти, к тому же в идеале он должен быть не слабее Хесуса. В такой ситуации худшее, что может произойти с «армейцами», — это потеря еще одного ключевого игрока, тем более за микроскопические 3 млн евро. На позиции инсайда помимо Медины часто выходили Чалов с Обляковым – правда, Фёдор нужнее на острие атаки, поскольку Заболотный забивным форвардом не является. И в такой ситуации Бахтиёр вполне мог бы залатать оголившуюся позицию.

ЦСКА нужно показать зубы

Сказанное выше – не к тому, что Зайнутдинова нельзя продавать ни при каких обстоятельствах: полузащитник сильно помогал ЦСКА в последние 3 сезона и заслужил уйти на повышение. Дело в другом – в вопросе продажи 25-летнего казаха нельзя прогадать и пойти на невыгодные уступки.

«Красно-синие» в сильной позиции – контракт с футболистом рассчитан до 2025 года, сам он еще молод и при этом показывает марку качества. В переговорах с турками необходимо показать, что у российского гранда есть характер, имя и амбиции (пусть и без выхода в еврокубки), которые не позволяют им идти на поводу у «Бешикташа». 3 млн евро за Зайнутдинова – как и 1,2 млн за Баринова – это слишком мало для ключевого игрока москвичей. «Армейцам» нужна сумма, которая позволит найти сопоставимую замену.