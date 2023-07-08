«Бешикташ» пытается сэкономить на Зайнутдинове. ЦСКА нельзя соглашаться на микроскопическую компенсацию

Хотят 7 млн евро, турки предлагают 3+3.
Бахтиёр Зайнутдинов – теневой герой ЦСКА, который очень помог в формировании новой команды под руководством Владимира Федотова. Казахский полузащитник за время карьеры в московском гранде успел сильно вырасти в цене и даже обратил на себя внимание зарубежных клубов – теперь с ЦСКА пытаются договориться о трансфере футболиста.
Интерес из Италии и Турции
Еще осенью 2022-го стали появляться инсайды о скором переходе Бахтиёра в Европу. Сообщалось, что агенты футболиста уже занимаются поиском команды за рубежом для игрока – позднее были слухи об интересе со стороны «Лацио» и «Аталанты» — бергамаски даже отправляли скаутов на матчи «армейцев». ЦСКА соглашался отпустить полузащитника лишь в том случае, если сумма компенсации составит порядка 5-6 миллионов евро.
Уже летом на казахского футболиста вышел «Бешикташ» — сначала просто говорилось о том, что Зайнутдинов попал в шорт-лист, который утвердил главный тренер «черно-белых». Интерес к игроку подтвердил даже спортивный директор турков Джейхун Казанджи – по словам функционера, они также пристально следят за Далером Кузяевым.
Турецкое направление – одно из немногих, которое остается открытым для футболистов из Российской Премьер-Лиги. Но у него свои проблемы – речь о скупости турецких клубов. Зимой «Бешикташ» пытался заполучить лидера «Локомотива» Дмитрия Баринова, но предлагал за опорника смехотворную сумму отступных – 1,2 миллиона евро. ЦСКА за Бахтиёра хочет 7 млн.
Стамбульцы пока пытаются снизить ценник – и предлагают 3+3 млн евро. «Армейцы» ответили отказом.
Заслужил повышение в классе
На данный момент в том, что Зайнутдинов заиграет в составе «Бешикташа», не возникает сомнений. За прошедший год хавбек сильно вырос, на первый план вышли его совершенно новые качества. На протяжении всего периода карьеры в ЦСКА полузащитника пробовали на разных позициях: на флангах обороны, в качестве вингера, на родной позиции – и всегда он часто выходил на поле.
При этом в минувшем сезоне появилась необходимость освоить еще одну позицию. «Армейцы» долгое время не могли решить проблему с неукомплектованной осью центральных защитников – это при том, что Федотов играет в схеме с тройкой центрбеков. И Бахтиёр быстро вписался в связку с Набабкиным и Дивеевым, где проявил себя довольно надежно – и продолжил играть там после подписания Роши. Затем оказался не менее эффективен на позиции левого латераля.
Все это происходило в момент, когда «армейцам» позарез надо было сформировать новый костяк в условиях кадровых проблем – а потому и ценник в 7 млн вполне адекватный.
Пройдя такую школу, Зайнутдинов вряд ли затеряется в «Бешикташе» – помогать ему будет и тот факт, что граждане Казахстана в чемпионате Турции, начиная со следующего сезона, перестанут считаться легионерами.
Важен для ЦСКА
Спрос от турецкого гранда не отменяет важности игрока для ЦСКА. Уже было сказано, что Бахтиёр был частью прочного основания, на котором Федотов и смог построить серебряного призера РПЛ-2022/23. Команде катастрофически не хватало игроков на некоторых позициях – и Зайнутдинов надежно закрывал их в самый необходимый момент. Это позволяло наставнику перейти к решению других проблем.
Сейчас необходимость универсального полузащитника не снижается из-за риска потерять еще как минимум одного лидера – Хесуса Медину. Парагваец весной раскрылся в качестве левого латераля, до этого он выпал из стартовой обоймы. При этом, судя по инсайдам, сам легионер был не в восторге от того, что ему пришлось выступать на этой позиции. Плюс к этому сообщалось, что у Хесуса сложились тяжелые отношения с Владимиром Федотовым из-за непростого характера иностранца. На этом фоне появились слухи об интересе к инсайду со стороны «Спартака» — и уже есть информация, что по контракту с «красно-белыми» Медина будет получать 1,6 миллиона евро за сезон, а ЦСКА выплатят компенсацию в 6+1 млн.
Сделка, конечно, выгодная – но игрока на освободившуюся позицию еще надо найти, к тому же в идеале он должен быть не слабее Хесуса. В такой ситуации худшее, что может произойти с «армейцами», — это потеря еще одного ключевого игрока, тем более за микроскопические 3 млн евро. На позиции инсайда помимо Медины часто выходили Чалов с Обляковым – правда, Фёдор нужнее на острие атаки, поскольку Заболотный забивным форвардом не является. И в такой ситуации Бахтиёр вполне мог бы залатать оголившуюся позицию.
ЦСКА нужно показать зубы
Сказанное выше – не к тому, что Зайнутдинова нельзя продавать ни при каких обстоятельствах: полузащитник сильно помогал ЦСКА в последние 3 сезона и заслужил уйти на повышение. Дело в другом – в вопросе продажи 25-летнего казаха нельзя прогадать и пойти на невыгодные уступки.
«Красно-синие» в сильной позиции – контракт с футболистом рассчитан до 2025 года, сам он еще молод и при этом показывает марку качества. В переговорах с турками необходимо показать, что у российского гранда есть характер, имя и амбиции (пусть и без выхода в еврокубки), которые не позволяют им идти на поводу у «Бешикташа». 3 млн евро за Зайнутдинова – как и 1,2 млн за Баринова – это слишком мало для ключевого игрока москвичей. «Армейцам» нужна сумма, которая позволит найти сопоставимую замену.
Он может играть и центрфорварда, кстати, ему принадлежит редчайший гол
не только в РПЛ, ( забит копчиком). За Бахти надо брать не меньше 7-и млн.
евро. Таких универсалов днём с огнём не сышешь.
Он может играть и центрфорварда, кстати, ему принадлежит редчайший гол
не только в РПЛ, ( забит копчиком). За Бахти надо брать не меньше 7-и млн.
евро. Таких универсалов днём с огнём не сышешь.