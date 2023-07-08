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Защитник «Сассуоло» может перейти в «Спартак»

вчера, 11:03

Агент защитника «Сассуоло» Рожерио Винисиус Пратес сообщил, что игрок может стать футболистом «Спартака».

Ранее появилась информация об интересе москвичей к 25-летнему бразильскому игроку.

Переход в «Спартак»? Это может случиться.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:45
Ключевое и наверное одно из главных слов "может" .... теоретически может любой игрок.
makkie
makkie
вчера в 13:48
Если выбирают между Рожерио и Рябчуком - то очень хорошо!

Оба качественные защитники с европейским опытом, на пике карьеры. Именно таких легионеров и нужно покупать. А всякий отыгранный шлак типа Мевли вообще не должен появляться в Спартаке. Надеюсь, новое руководство команды это понимает!
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 13:29
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:20
    Похоже Спартак предлагает самые лучшие условия.
    izrafel
    izrafel
    вчера в 12:39
    Думаю, что запросто может перейти... бразилы просто пачками в РПЛ идут.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:19
    Интерес Спартака надо воспринимать как обыденность.
    Наличие только по факту!)
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Конечно утка...бразильцев только в Зенит...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:34
    Не особо дорогой, только они любят загорелых в уголь европейцев. Утка скорее всего...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:29
    Ха-ха-ха !!!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:11
    Через три часа : "Сассуоло" засосало".
    Гость
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