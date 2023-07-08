Защитник «Сассуоло» может перейти в «Спартак»

Агент защитника «Сассуоло» Рожерио Винисиус Пратес сообщил, что игрок может стать футболистом «Спартака».
Ранее появилась информация об интересе москвичей к 25-летнему бразильскому игроку.
Переход в «Спартак»? Это может случиться.
Агент защитника «Сассуоло» Рожерио Винисиус Пратес сообщил, что игрок может стать футболистом «Спартака».
Ранее появилась информация об интересе москвичей к 25-летнему бразильскому игроку.
Переход в «Спартак»? Это может случиться.
Оба качественные защитники с европейским опытом, на пике карьеры. Именно таких легионеров и нужно покупать. А всякий отыгранный шлак типа Мевли вообще не должен появляться в Спартаке. Надеюсь, новое руководство команды это понимает!
Оба качественные защитники с европейским опытом, на пике карьеры. Именно таких легионеров и нужно покупать. А всякий отыгранный шлак типа Мевли вообще не должен появляться в Спартаке. Надеюсь, новое руководство команды это понимает!