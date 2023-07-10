«Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Парагваец подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2026 года.
Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Парагваец подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2026 года.
До сих пор не могу поверить, что случился прямой трансфер из цска в Спартак.
И пока испытывают долю скепсиса с этим приобретением. Медина конечно техничный игрок и знаком с РПЛ, но вот сделает ли он разницу на поле - большой вопрос.
С другой стороны, у Спартака подбирается ударный кулак в лице Промеса, Мозеса, Медины и Бонгонды. Ударные в том плане, что все могут хорошенько приложиться издали. Очень полезный скилл при взламывании "автобусов".
В общем, добро пожаловать в Спартак, удачи и без травм.
До сих пор не могу поверить, что случился прямой трансфер из цска в Спартак.
И пока испытывают долю скепсиса с этим приобретением. Медина конечно техничный игрок и знаком с РПЛ, но вот сделает ли он разницу на поле - большой вопрос.
С другой стороны, у Спартака подбирается ударный кулак в лице Промеса, Мозеса, Медины и Бонгонды. Ударные в том плане, что все могут хорошенько приложиться издали. Очень полезный скилл при взламывании "автобусов".
В общем, добро пожаловать в Спартак, удачи и без травм.