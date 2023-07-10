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«Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины

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Red blu
Red blu
сегодня в 12:36
Он был игроком основного состава. Но это не значит, что теперь ЦСКА не обойдется без него. Если бы игрок был очень нужен команде, то, наверное, клуб сделал бы все возможное, чтобы его удержать, используя пункты в контракте или через финансовые возможности. Но Федотов дал добро на трансфер, сказав что Медина ему не нужен. ЦСКА в этой ситуации взял ещё и заработал.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:13
ладно, принципиальные соперники поделились Мединой, спасибо конечно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:46
Удачной игры за "Спартак".
бундер
бундер
сегодня в 10:37
Огого. Ничего себе. Прямой трансфер от коней к нам, да без скандала, неожиданно прям. Надеюсь, приживется.
blitz
blitz ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 09:58
По данным СМИ, сумма за которую ЦСКА впарил 26-летнего парагвайца составляет €6–7,5 млн. При этом парагваец ЦСКА достался практически бесплатно. Можем над КБ и мы поугорать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:50
Это не он ошибься , а очередное наше головотяпство
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 09:43
Он нужен скорее вместо Игнатова который на выход просится давно. Как и Николсон. Зиньковский по моему сильнейший российский вингер на своей позиции и 100% должен быть в основе. Если Санчеса из тотема не подпишут лучше в опорника мощного именно разрушителя типа Крала вложится. И если уж Карраскаля сватают-нужно уж и Акинфеева подписать)))
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 08:50
В более сильный клуб громко сказано. более скандальный будет правильнее.
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 08:24
Это каким же надо быть?.. Недалеким?..
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
сегодня в 07:05
Раз Медина перешёл к нам, значит от нас кто то уйдет коням
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 07:02
Да и Бальде себя хорошо проявил,он тоже может стать усилением
Mdtrgft3
Mdtrgft3
сегодня в 03:10
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 00:55, ред.
    в жизни есть вещи когда нельзя переступать через себя, Онопко переступил. p.s во всей этой истории виноват болельщик цска, который ради прикола попросил поцеловать Виктору армейскую розу.один идиот поугарал, а Онопко закрыли для Спартака навсегда ( на встрече ветеранов Виктор играл за Спартак против зенита, как бы хорошо не относился к футболисту Спартака 90х,(( я кстати был маленьким ещё и игру за красно-белых Онопко видел)) после его поцелуя армейской розы отношение к нему двойственные
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 00:48
    а где коменты Анатолия на счёт просто слухов про переход Медины из цска в Спартак?😂 пока не понимаю зачем он нам вообще нужен и сможет ли Медина усилить команду, но просто ради того чтобы поугарать над конями трансфер бомбический😂 футболист сделал в своей карьере шаг вперёд, перешёл в более сильный клуб с чем его и поздравляем, кликуху дадим ему конь🤣🤣🤣 слухи ходят, что Карраскаль взбунтовался и тоже хочет в Спартак🤣🤣🤣🤣 БУ-ГА-ГА
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Это Онопко что ли?
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    После прихода Бескова, Гаврилова и Павленко в Спартак- отношения между клубами потеплели. На время... Хотя, нелишне будет вспомнить эпизод, когда, после победы Спартака в чемпионате-79, болельщик ДИНАМО, любимый многими актер Е.П.Леонов написал в газете "Известия", цитирую: "С 1946-го болею за ДИНАМО! Но сейчас- рад за Спартак, который достоин чемпионского звания"!

    Ну, а, Н.Н.Озеров, открыто признавался, что его любимым игроком, всегда был Л.И.Яшин!!!

    Такие дела, Макс. Рад был тебя видеть!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 23:45
    Для легионеров .где деньги ,там и Родина . На них нечего обижаться . Жаль - когда свои предают !
    Palex
    Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 23:44
    Доброй ночи. Смешной комментарий. Только переход Медины, состоявшийся факт, а трансфер Малкома- на уровне слухов.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 23:40
    По-моему ,Дуарте то же ошибся с выбором клуба . ))
    makkie
    makkie ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:31
    Возможно
    Я в то время еще даже не родился, Виктор, поэтому судить не могу ))) Но был наслышан о противостоянии Спартака и Динамо. Сейчас времена другие. Уже из цска в Спартак напрямую трансферы идут, что творится!
    makkie
    makkie ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 23:30
    Нет, одного спартаковского болельщика из телеграмма)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Да по сути не велика потеря, купили за бесплатно продали за дорого, игрок хоть и с хорошим ударом и пасом, для фланга не слишком техничный и быстрый
    nik9373
    nik9373 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Ваш воспитанник?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:44
    Желаю Успехов в новом клубе
    Red blu
    Red blu
    вчера в 22:41
    За то короткое время что он отыграл в ЦСКА принес пользу команде, выиграли кубок и стали вице-чемпионами в РПЛ. Посмотрим как приживется в Спартаке.
    blitz
    blitz
    вчера в 22:35, ред.
    Хорошо заработали на этом трансфере, пришел бесплатно, продали за 6 лямов.
    abuefftagir
    abuefftagir
    вчера в 22:04
    Мои поздравления, без травм,игрок выше среднего по российским меркам, и желаю Спартаку стать чемпионом.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:01
    Так то если стату посмотреть Медина не раз коней вытаскивал в ЧР...
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:01
    А из ДИНАМО в Спартак в 1977, кто-то мог поверить? Или Сальникова из ДИНАМО в Спартак в 50-х...
    Mi6
    Mi6
    вчера в 22:00
    «гениальные» решения Гинера и Бабаева
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