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Новые Фернандесы. Московские клубы переманивают лидеров своих конкурентов

вчера, 19:40
Марио Фернандес
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Фернандес Марио
Фернандес Марио
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Миранчук Антон
Полузащитник
Жемалетдинов Рифат
Жемалетдинов Рифат
Полузащитник

В списке – игроки «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА.

Переход игроков из одного московского клуба в другой – к тому же если речь о лидере – довольно редкое явление. Но сейчас искать качественное усиление за рубежом в разы тяжелее, а ключевые игроки конкурентов – проверенный вариант. Сразу несколько коллективов пытаются усилиться таким образом.

Кейс Фернандеса – показатель, что слова ничего не значат

Между Марио и «армейцами» была идиллия – даже в миг его возвращения в Бразилию, в момент его решения возобновить карьеру и подписать соглашение с «Интернасьоналом». Это было основано на вере «красно-синих», что защитник не предаст клуб, ставший ему родным. В 2021 году Фернандес заявлял:

Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно – перейти в другой российский клуб. «Зенит», без сомнения, хороший клуб. Но мой дом – ЦСКА.

Что же на деле – бразилец одной ногой в другом российском гранде. Как раз в «Зените». Для легионеров клубные противостояния не настолько принципиальны – такие заявления придают футболу жизни в конкретный момент, но позже забываются. Все-таки речь прежде всего о деловых отношениях, не о семейных. И это касается не только иностранцев – достаточно вспомнить переход экс-«армейца» Семака в «Зенит», когда тот еще играл, контракт Бакаева с петербуржцами. Все это показывает, что неприкосновенных нет – любого можно переманить, вопрос в силе рычагов давления.

«Спартак» забирает Медину

Аналогичная история разворачивается с нынешним игроком ЦСКА Хесусом Мединой. Парагвайский полузащитник тоже в недавнем прошлом не представлял своего перехода в другой московский клуб – сейчас сообщается, что стороны близки к закрытию сделки.

По слухам, у легионера и наставника «армейцев» сложились напряженные отношения – Федотову не нравился капризный характер Хесуса, сам хавбек не хотел продолжать играть левого латераля. И футболист сам попросил боссов «красно-синих» продать его в «Спартак». При такой постановке вопроса со сделкой лучше не затягивать – напряженность между тренером и игроком может ударить по команде, а так появляется возможность хорошо заработать и избавиться от токсичного актива.

Сообщается, что «красно-белые» готовы выплатить ЦСКА отступные за иностранца в размере 6 миллионов евро плюс еще 1 млн в виде бонусов. Медина же в случае перехода получит более высокую зарплату – 1,6 млн евро в год вместо 800 тысяч.

Миранчук и Жемалетдинов могли оказаться в ЦСКА

«Локомотив» собирается продолжить формирование нового костяка команды – «красно-зеленые» уже попрощались с Дмитрием Живоглядовым, окончательно отпустили Яна Кухту и Франсуа Камано. Помимо этого, были инсайды, что «железнодорожники» готовы рассмотреть предложения по своим лидерам – в том числе по Алексею Миранчуку, Вильсону Изидору, Джирано Керку и другим.

Так на команду вышли представители ЦСКА – «армейцам» интересен вариант с переходом Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Если информация соответствует действительности, то в интересе «армейцев» есть логика. К уходу из ЦСКА близок Хесус Медина – это минус один игрок центра, нужен другой хавбек, которого Федотов сможет переучить на инсайда. Если проблема с Хорхе Карраскалем не решится – таких понадобится сразу двое.

Зиньковский и экс-спартаковец Бакаев были близки к «Локомотиву»

Получается какой-то круговорот игроков в Москве. «Спартак» пытается выхватить Медину из ЦСКА на случай проблем с Промесом, «армейцы», чтобы компенсировать потерю, обращаются в «Локомотив». Сам «Локо» глядит в сторону вингера «Спартака» — и бывшего футболиста «красно-белых».

Так, «железнодорожники» посматривают в сторону полузащитника Зелимхана Бакаева, который после окончания контракта со «Спартаком» перешел в «Зенит». В петербургском коллективе футболисту играть намного тяжелее – он ожидаемо проиграл конкуренцию Малкому и сел на скамейку, учитывая, что в Москве по-прежнему получал бы много игрового времени. «Локомотив» готов воспользоваться ситуацией и включиться в переговоры по игроку. По слухам, «красно-зеленые» согласны как на аренду, так и на полноценный трансфер, поскольку нужна замена ушедшему Франсуа Камано.

В то же время «железнодорожники» обратились к варианту с уже действующим игроком «Спартака» — Антоном Зиньковским. Футболист тоже выступает на фланге атаки, причем хорош именно слева, где и нужна замена Камано. Проблемы возникли на стадии согласования – от сделки отказался главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Испанский менеджер захотел сохранить вингера на тот случай, если с Квинси Промесом все пойдет не по плану.

Из всех московских клубов в междусобойчике не участвует только «Динамо». «Бело-голубые» заполучили нового главного тренера Марцела Личку и при нем пока не совершили никаких приобретений – разве что вернули центрального защитника Фабиана Бальбуэну. До этого момента «Динамо» вело переговоры по двум центрбекам: Сесару Монтесу и Николасу Опоку. Первого пытались завлечь еще прошлым летом. Но теперь центр обороны укомплектован.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Коновалов (раскрыть)
сегодня в 12:49
Щенников слишком травматичен и ушел по состоянию здоровья. Левоногий ЦЗ и отличный есть. Это Мойзес
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
сегодня в 11:19
Полнейший "шахер-махер".
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:13
еще забыл) мухин наголову сильнее мендеса и зделара, но федя его маринует,это тоже не понятно
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:10
и на последок) нужно искать подходы к караскалю,как то мотивировать,заставлять и т д лучше его нет, когда он играет в свою игру это что то.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:07
В мутной столичной воде хорошо ловить жирных карасей.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
согласен) я болельщик цска но не пойму если в цска перейдет антон миранчук он даже в локо проиграл место он медлителен и т д и т п вот алексей в цска бы пригодился однозначно
pomor45
pomor45
вчера в 23:03
Но сейчас искать качественное усиление за рубежом в разы тяжелее, а ключевые игроки конкурентов – проверенный вариант.
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Для жмотов из конюшни это смертельный вариант.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:02
я бы заплатил за марио эти не помню сколько(400000т евро по мойму чуть меньше)за такого игрока это гроши
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:58
Это мировая система, дед. Только так и переманивают игроков. Марио просто, вернувшись в Бразилию, избавился от ложного патриотизма, прививаемого Гинером - со стороны, как говорится, виднее. Скаредный отказ выплатить за него грошовые отступные только укрепил его в отказе от своих прежних романтических высказываний. Клуб, которому он клялся в преданности, фактически отказался от него и, тем самым, окончательно развеял его наивные впечатления от гинеровской пропаганды.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:50
у ивана был спад, но не пропало желание. а этот вел себя немного вальяжно, был не доволен и т д и т п
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 22:48
теперь про марио) почему он нужен зениту) 1 ослабление цска 2 будет играть справа а караваев слева(где он при схеме в 3 центральных смотрелся не плохо, со смещением в центр и приличным ударом) навесы зениту не нужны. 3 освободят дугласа сантоса от бровки он давно показал что может играть центрального полузащитника и если уйдут кузяев и вендел, он там нужнее.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дима Коновалов (раскрыть)
вчера в 22:45
Хорошо,что ты знаешь внутреннюю кухню,и кто кому проиграл.Только Ванька в последних матчах был неубедителен(недаром его меняли),а вклад Медины в итоговое место значителен.Остальное-предположения.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:38
медина проиграл место облякову, слева играть он не очень то и хотел,да и защита бы пострадала, он не будет бегать без остановки что требует та позиция. а ему нужно место в основе или улучшение контракта, так что его продажа идеальный вариант,он не заиграет в спартаке максимум пара ярких матчей лишь бы не против нас)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:35, ред.
Увы и ах...Москва пошла по стопам зенита...)
Полный беспредел
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:32, ред.
Марио сейчас-кот в мешке.Медина-потеря,это была действующая боевая единица.Причина,по которой,якобы,Федотов охотно расстаётся с ним,свидетельствует о том,что Гинер сейчас в клубе играет роль "министра без портфеля",ибо представить такой "неразрешимый" конфликт ещё лет семь назад было невозможно.Ну а Федот...а что Федот,что с него взять? Из одного "колхоза",что и Ганчарэнка.Вот же их потянуло-руководителей ЦСКА,на фермерское хозяйство!
Все остальные возможные изменения пока гипотезы,не более того.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 22:22
медина если честно не очень то и нравился, но вот слово Спартак раздражает, ну в принципе приемлимо, если неплохо заплатят в нынешних реалиях. а вот фернандес это для меня трагедия, пусть не молод и потерял форму,но это икона для меня была( думаю набрал бы форму и был бы на фланге лучше гаича. так же не понятно почему щенникову не нашли места он слева очень хорошо смотрелся и в системе ротации очень бы пригодился, учитывая что игроков фланга ставят левыми центральными так как ставить туда больше некого,федотову нужен левоногий левый центр обороны но найти такого не реально
m75tr3wbc472
m75tr3wbc472
вчера в 22:20
Фернандес - это очень приличная потеря в стане армейцев!!! Но незаменимых нет
volga.kot
volga.kot
вчера в 22:19
Пускай щипают друг друга! Посмотрим по итогу сезона кто что нащипал!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:13
Не скажи, не часто, а вот ослаблять соперников переманивая большими ЗП это система Зенита. Возразишь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
Круговорот игроков по Москве. Природное явление...
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