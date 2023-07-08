Новые Фернандесы. Московские клубы переманивают лидеров своих конкурентов

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вчера, 19:40

В списке – игроки «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА .

Переход игроков из одного московского клуба в другой – к тому же если речь о лидере – довольно редкое явление. Но сейчас искать качественное усиление за рубежом в разы тяжелее, а ключевые игроки конкурентов – проверенный вариант. Сразу несколько коллективов пытаются усилиться таким образом.

Кейс Фернандеса – показатель, что слова ничего не значат

Между Марио и «армейцами» была идиллия – даже в миг его возвращения в Бразилию, в момент его решения возобновить карьеру и подписать соглашение с «Интернасьоналом». Это было основано на вере «красно-синих», что защитник не предаст клуб, ставший ему родным. В 2021 году Фернандес заявлял:

Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно – перейти в другой российский клуб. «Зенит», без сомнения, хороший клуб. Но мой дом – ЦСКА .

Что же на деле – бразилец одной ногой в другом российском гранде. Как раз в «Зените». Для легионеров клубные противостояния не настолько принципиальны – такие заявления придают футболу жизни в конкретный момент, но позже забываются. Все-таки речь прежде всего о деловых отношениях, не о семейных. И это касается не только иностранцев – достаточно вспомнить переход экс-«армейца» Семака в «Зенит», когда тот еще играл, контракт Бакаева с петербуржцами. Все это показывает, что неприкосновенных нет – любого можно переманить, вопрос в силе рычагов давления.

«Спартак» забирает Медину

Аналогичная история разворачивается с нынешним игроком ЦСКА Хесусом Мединой. Парагвайский полузащитник тоже в недавнем прошлом не представлял своего перехода в другой московский клуб – сейчас сообщается, что стороны близки к закрытию сделки.

По слухам, у легионера и наставника «армейцев» сложились напряженные отношения – Федотову не нравился капризный характер Хесуса, сам хавбек не хотел продолжать играть левого латераля. И футболист сам попросил боссов «красно-синих» продать его в «Спартак». При такой постановке вопроса со сделкой лучше не затягивать – напряженность между тренером и игроком может ударить по команде, а так появляется возможность хорошо заработать и избавиться от токсичного актива.

Сообщается, что «красно-белые» готовы выплатить ЦСКА отступные за иностранца в размере 6 миллионов евро плюс еще 1 млн в виде бонусов. Медина же в случае перехода получит более высокую зарплату – 1,6 млн евро в год вместо 800 тысяч.

Миранчук и Жемалетдинов могли оказаться в ЦСКА

«Локомотив» собирается продолжить формирование нового костяка команды – «красно-зеленые» уже попрощались с Дмитрием Живоглядовым, окончательно отпустили Яна Кухту и Франсуа Камано. Помимо этого, были инсайды, что «железнодорожники» готовы рассмотреть предложения по своим лидерам – в том числе по Алексею Миранчуку, Вильсону Изидору, Джирано Керку и другим.

Так на команду вышли представители ЦСКА – «армейцам» интересен вариант с переходом Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Если информация соответствует действительности, то в интересе «армейцев» есть логика. К уходу из ЦСКА близок Хесус Медина – это минус один игрок центра, нужен другой хавбек, которого Федотов сможет переучить на инсайда. Если проблема с Хорхе Карраскалем не решится – таких понадобится сразу двое.

Зиньковский и экс-спартаковец Бакаев были близки к «Локомотиву»

Получается какой-то круговорот игроков в Москве. «Спартак» пытается выхватить Медину из ЦСКА на случай проблем с Промесом, «армейцы», чтобы компенсировать потерю, обращаются в «Локомотив». Сам «Локо» глядит в сторону вингера «Спартака» — и бывшего футболиста «красно-белых».

Так, «железнодорожники» посматривают в сторону полузащитника Зелимхана Бакаева, который после окончания контракта со «Спартаком» перешел в «Зенит». В петербургском коллективе футболисту играть намного тяжелее – он ожидаемо проиграл конкуренцию Малкому и сел на скамейку, учитывая, что в Москве по-прежнему получал бы много игрового времени. «Локомотив» готов воспользоваться ситуацией и включиться в переговоры по игроку. По слухам, «красно-зеленые» согласны как на аренду, так и на полноценный трансфер, поскольку нужна замена ушедшему Франсуа Камано.

В то же время «железнодорожники» обратились к варианту с уже действующим игроком «Спартака» — Антоном Зиньковским. Футболист тоже выступает на фланге атаки, причем хорош именно слева, где и нужна замена Камано. Проблемы возникли на стадии согласования – от сделки отказался главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Испанский менеджер захотел сохранить вингера на тот случай, если с Квинси Промесом все пойдет не по плану.

Из всех московских клубов в междусобойчике не участвует только «Динамо». «Бело-голубые» заполучили нового главного тренера Марцела Личку и при нем пока не совершили никаких приобретений – разве что вернули центрального защитника Фабиана Бальбуэну. До этого момента «Динамо» вело переговоры по двум центрбекам: Сесару Монтесу и Николасу Опоку. Первого пытались завлечь еще прошлым летом. Но теперь центр обороны укомплектован.