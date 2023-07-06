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«Динамо» и «Фенербахче» могут договориться о переходе Шиманьского

вчера, 20:28

Полузащитник Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, «Динамо» и «Фенербахче» близки к договорённости по переходу польского игрока. Речь идёт о полноценном трансфере. 24-летним футболистом также интересуется «Галатасарай», но их предложение существенно уступает тому, которое даёт «Фенербахче». Сам хавбек заинтересован в полноценном трансфере, по этой причине вариант с новой арендой от «Фейеноорда» принят не был.

В прошлом сезоне Шиманьски провёл 40 матчей во всех турнирах за «Фейеноорд», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом году Себастьян приостановил контракт с «Динамо».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 16:43
Хорошо хоть Бальбуэна вернулся. Там глядишь- еще ктото подумает...
Храневец
Храневец
сегодня в 16:01
Жалко терять Шиму ,ох как он нам сейчас нужен ,но вмешалась политика .В Динамо ему закрыт путь в сборную и презрение на Родине !Сами знаете как к нам относятся пшеки . Спасибо за все Шима и удачи в дальнейшем !!!!!!
kjv24xpyc3fj
kjv24xpyc3fj ответ w2csdzvm9z4c (раскрыть)
сегодня в 00:34
Торпедо и сатурн))
w2csdzvm9z4c
w2csdzvm9z4c
сегодня в 00:34
Галатасарай и Фенербахче, это что то типа спартака и цска?
ktth48qxk42v
ktth48qxk42v
сегодня в 00:33
Я бы нидерланды выбрал, пусть даже и в аренду.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:42
За три года, проведённые в Динамо Шимньски, абсолютно все российские футбольные специалисты высоко оценивают игру польского полузащитника, и с его уходом из команды в прошедшем сезоне атака бело-синих значительно изменилась в худшую сторону. Теперь, когда возвращение Себастьяна в Москву становится мало вероятным было бы неплохо получить хотя бы финансовую компенсацию от этой потери. В настоящее время трансфермаркет оценивает игрока в восемнадцать миллионов евро, а в свое время Динамо, если мне не изменяет память, приобрело его за шесть. Понятно, что восемнадцать в сложившейся обстановке нам никто не отвалит, но восемь- максимум десять можно попытаться выторговать, тем более этих денег он реально стоит. А там, как Бог даст и карта ляжет и будем следить за развитием дела. Но где бы он в конечном итоге не оказался, удачи ему и без травм!
Capral
Capral
вчера в 20:48, ред.
Если честно- абсолютно безразлично, где он будет играть. Игрок- талантливый, безусловно, но, он уже не в ДИНАМО, а значит- удачи ему.
Нам надо думать о своей команде, а не о бывших. Пусть ему будет хорошо.
Мне было интересно следить за советскими футболистами, в частности- за Мишей Гершковичем, когда он перешел в Локомотив в 79-м, за Казаченком в Зените, и даже за Андрюхой Якубиком, когда он ушел из ДИНАМО и поехал в Ташкент за длинным рублем. Этих людей- любил, уважал и до сих пор их вспоминаю с благодарностью!!!
А пришлые наёмники- всегда были чужими...
Гость
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