«Динамо» и «Фенербахче» могут договориться о переходе Шиманьского

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вчера, 20:28

Полузащитник может продолжить карьеру в Турции.

По информации источника, «Динамо» и «Фенербахче» близки к договорённости по переходу польского игрока. Речь идёт о полноценном трансфере. 24-летним футболистом также интересуется «Галатасарай», но их предложение существенно уступает тому, которое даёт «Фенербахче». Сам хавбек заинтересован в полноценном трансфере, по этой причине вариант с новой арендой от «Фейеноорда» принят не был.

В прошлом сезоне Шиманьски провёл 40 матчей во всех турнирах за «Фейеноорд», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом году Себастьян приостановил контракт с «Динамо».