«Динамо» и «Фенербахче» могут договориться о переходе Шиманьского

Полузащитник Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в Турции.
По информации источника, «Динамо» и «Фенербахче» близки к договорённости по переходу польского игрока. Речь идёт о полноценном трансфере. 24-летним футболистом также интересуется «Галатасарай», но их предложение существенно уступает тому, которое даёт «Фенербахче». Сам хавбек заинтересован в полноценном трансфере, по этой причине вариант с новой арендой от «Фейеноорда» принят не был.
В прошлом сезоне Шиманьски провёл 40 матчей во всех турнирах за «Фейеноорд», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом году Себастьян приостановил контракт с «Динамо».
Нам надо думать о своей команде, а не о бывших. Пусть ему будет хорошо.
Мне было интересно следить за советскими футболистами, в частности- за Мишей Гершковичем, когда он перешел в Локомотив в 79-м, за Казаченком в Зените, и даже за Андрюхой Якубиком, когда он ушел из ДИНАМО и поехал в Ташкент за длинным рублем. Этих людей- любил, уважал и до сих пор их вспоминаю с благодарностью!!!
А пришлые наёмники- всегда были чужими...
Нам надо думать о своей команде, а не о бывших. Пусть ему будет хорошо.
Мне было интересно следить за советскими футболистами, в частности- за Мишей Гершковичем, когда он перешел в Локомотив в 79-м, за Казаченком в Зените, и даже за Андрюхой Якубиком, когда он ушел из ДИНАМО и поехал в Ташкент за длинным рублем. Этих людей- любил, уважал и до сих пор их вспоминаю с благодарностью!!!
А пришлые наёмники- всегда были чужими...