Джордан Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял предложения клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Условия личного контракта полузащитника сборной Англии согласованы. Юрген Клопп разрешил 33-летнему игроку покинуть клуб.
Сделка теперь зависит от того, как «Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» договорятся об оплате трансфера. Мерсисайдцы хотят выручить за своего капитана 10 миллионов фунтов.
Хендерсон пришёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июле 2011 года. За двенадцать лет в составе «красных» англичанин сыграл 492 матча, забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу.
Главным тренером Аль-Иттифака не так давно назначили легенду Ливерпуля, Стивена Джерарда, вот он и начал перетягивать в свою команду хороших знакомых из Ливерпуля...Хендерсона, Фабиньо....глядишь еще кого нибудь перетянет.....если чесно, из состава данного клуба знаю только Витиньо, который в свое время в ЦСКА выступал, может быть за счет игроков Ливерпуля ну и за счет Джерарда, владельцы пытаются поднять популярность своего клуба, т.к по серкам Саудовской Аравии, Аль-Иттифак считается середняком....
Главным тренером Аль-Иттифака не так давно назначили легенду Ливерпуля, Стивена Джерарда, вот он и начал перетягивать в свою команду хороших знакомых из Ливерпуля...Хендерсона, Фабиньо....глядишь еще кого нибудь перетянет.....если чесно, из состава данного клуба знаю только Витиньо, который в свое время в ЦСКА выступал, может быть за счет игроков Ливерпуля ну и за счет Джерарда, владельцы пытаются поднять популярность своего клуба, т.к по серкам Саудовской Аравии, Аль-Иттифак считается середняком....