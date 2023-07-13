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Джордан Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака»

вчера, 16:14

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон принял предложения клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Условия личного контракта полузащитника сборной Англии согласованы. Юрген Клопп разрешил 33-летнему игроку покинуть клуб.

Сделка теперь зависит от того, как «Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» договорятся об оплате трансфера. Мерсисайдцы хотят выручить за своего капитана 10 миллионов фунтов.

Хендерсон пришёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июле 2011 года. За двенадцать лет в составе «красных» англичанин сыграл 492 матча, забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:51
да можно бесконечно продолжать
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:35, ред.
Ну что же, Стиви Джи даже после завершения игровой карьеры , продолжает приносить пользу и прибыль своему родному Ливерпулю! Хендерсона готовы взять за 10 млн, а Фабиньо, который сильно сдал, готовы купить аж за 40!!!
Главным тренером Аль-Иттифака не так давно назначили легенду Ливерпуля, Стивена Джерарда, вот он и начал перетягивать в свою команду хороших знакомых из Ливерпуля...Хендерсона, Фабиньо....глядишь еще кого нибудь перетянет.....если чесно, из состава данного клуба знаю только Витиньо, который в свое время в ЦСКА выступал, может быть за счет игроков Ливерпуля ну и за счет Джерарда, владельцы пытаются поднять популярность своего клуба, т.к по серкам Саудовской Аравии, Аль-Иттифак считается середняком....
Rattlehead
Rattlehead ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:20
Как в сборной Франции.
FenixSL
FenixSL ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 18:10
например как в английских командах и топах Испании?
FenixSL
FenixSL ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:09
судя по всему, да
прикольно)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:08
Новость про Ливерпуль, который сбросил балласт
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:42
Саудиты решили играть в FIFA и PES по-взрослому
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:30
Похоже скоро у Саудитов на поле не будут самих Саудитов....
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