Джордан Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака»

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вчера, 16:14

Капитан «Ливерпуля» принял предложения клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Условия личного контракта полузащитника сборной Англии согласованы. Юрген Клопп разрешил 33-летнему игроку покинуть клуб.

Сделка теперь зависит от того, как «Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» договорятся об оплате трансфера. Мерсисайдцы хотят выручить за своего капитана 10 миллионов фунтов.

Хендерсон пришёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июле 2011 года. За двенадцать лет в составе «красных» англичанин сыграл 492 матча, забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу.