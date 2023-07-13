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«Лацио» интересуется лучшим бомбардиром Лиги 2

вчера, 15:19

«Лацио» проявляет интерес к нападающему «Меца» и сборной Грузии Жоржу Микаутадзе. Римляне хотят усилить свою атаку, и наставник команды Маурицио Сарри ищет альтернативу Чиро Иммобиле. В «Лацио» отмечают быстроту, дриблинг и хладнокровие 22-летнего грузина.

По сравнению с Иммобиле грузинский форвард — совсем другой игрок. Более техничный и быстрый, Микаутадзе обладает непредсказуемостью, которая является одной из его сильных сторон. Он способен играть на позициях крайнего нападающего и оттянутого форварда.

В минувшем сезоне Лиги 2 Микаутадзе провёл 37 игр, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего «Меца» в 10 миллионов евро.

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ilia77707
ilia77707
вчера в 21:30
Отличное будет приобретение , очень шустрый , техничный и с поставленным ударом с обоих ног
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:23
Грузинские игроки сейчас на виду
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