«Аль-Наср» подписал полузащитника «Ланса» и сборной Кот-д'Ивуара

1689694372

вчера, 18:32

Полузащитник перешёл из «Ланса» в «Аль-Наср».

Контракт с игроком сборной Кот-д'Ивуара подписан до 2026 года.

26-летний хавбек в прошлом сезоне провёл за французскую команду 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.