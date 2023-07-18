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«Аль-Наср» подписал полузащитника «Ланса» и сборной Кот-д'Ивуара

вчера, 18:32

Полузащитник Секо Фофана перешёл из «Ланса» в «Аль-Наср».

Контракт с игроком сборной Кот-д'Ивуара подписан до 2026 года.

26-летний хавбек в прошлом сезоне провёл за французскую команду 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

«Аль-Наср» подписал полузащитника «Ланса» и сборной Кот-д'Ивуара

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Аль-Наср  Ланс  Фофана Секо
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:13, ред.
Ланс, после шикарного сезона начали разбирать, а жаль, очень симпатичную команду собрал Франк Эз! Но теперь его команду покинул главный снайпер Опенда, который отправился покорять Бундеслигу, а сегодня продали и капитана команды Фофана.

Секо отличный игрок центра поля, выполняющий огромный объем работы, и если чесно, уже давно должен был пойти на повышение в какой-нибудь топ клуб, тому же самому ПСЖ бы он очень пригодился, но в итоге Секо перешел не в топ клуб, а уехал в Саудовскую Аравию, а жаль, мог бы еще пошуметь в Европе.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:50
Вот и суперлига вырисовывается о которой мечтали президенты топ клубов)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:11
Что скажет Роналду по поводу очередного ноунейма-партнера по команде?
"Европейские чемпионаты ослабли, поэтому лучшие их представители прибывают ко мне Великому в лучшую команду мира" ахаха
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:05
Кто из них саудовец - это ещё спорный вопрос.. Хе..
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:48
Да уж.... Саудиты набирают интересных игроков. Так и их чемп можно будет посмотреть.
Гость
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