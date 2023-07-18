«Аль-Наср» подписал полузащитника «Ланса» и сборной Кот-д'Ивуара

Полузащитник Секо Фофана перешёл из «Ланса» в «Аль-Наср».
Контракт с игроком сборной Кот-д'Ивуара подписан до 2026 года.
26-летний хавбек в прошлом сезоне провёл за французскую команду 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
Секо отличный игрок центра поля, выполняющий огромный объем работы, и если чесно, уже давно должен был пойти на повышение в какой-нибудь топ клуб, тому же самому ПСЖ бы он очень пригодился, но в итоге Секо перешел не в топ клуб, а уехал в Саудовскую Аравию, а жаль, мог бы еще пошуметь в Европе.
Секо отличный игрок центра поля, выполняющий огромный объем работы, и если чесно, уже давно должен был пойти на повышение в какой-нибудь топ клуб, тому же самому ПСЖ бы он очень пригодился, но в итоге Секо перешел не в топ клуб, а уехал в Саудовскую Аравию, а жаль, мог бы еще пошуметь в Европе.