«Челси» объявил о трансфере полузащитника «Сантоса»

Пресс-служба «Челси» объявила о трансфере вингера «Сантоса» Ангело Боржеса.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 15 млн евро, а футболист подписал контракт с «синими» до лета 2029 года.
Пресс-служба «Челси» объявила о трансфере вингера «Сантоса» Ангело Боржеса.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 15 млн евро, а футболист подписал контракт с «синими» до лета 2029 года.
О футболе здесь речи вообще нет , чисто игра в куплю продаж !)
О футболе здесь речи вообще нет , чисто игра в куплю продаж !)