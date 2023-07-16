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«Челси» объявил о трансфере полузащитника «Сантоса»

вчера, 22:03

Пресс-служба «Челси» объявила о трансфере вингера «Сантоса» Ангело Боржеса.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 15 млн евро, а футболист подписал контракт с «синими» до лета 2029 года.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:38
18 лет 😁 кто бы сомневался, я понимаю конечно обновление команды, но не юнцами же, столько молодняка понапокупали. Пишут, что суперперспективный нападающий типа конечно, но смысл скупать их, если конечно владельцы не отправят его сразу в Лигу 1 в Страсбур, который недавно приобрели.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Такое ощущение складывается что Челси находится в своём мире аукциона !)
О футболе здесь речи вообще нет , чисто игра в куплю продаж !)
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