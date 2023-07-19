Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити»

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сегодня, 21:23

Защитник близок к переходу из клуба «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити».

Команды согласовали переход, «горожане» договорились с футболистом об условиях сотрудничества еще месяц назад. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

Ранее сообщалось, что английский коллектив претендует на игрока «Барселоны».