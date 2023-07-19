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Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити»

сегодня, 21:23

Защитник Йошко Гвардиол близок к переходу из клуба «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити».

Команды согласовали переход, «горожане» договорились с футболистом об условиях сотрудничества еще месяц назад. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

Ранее сообщалось, что английский коллектив претендует на игрока «Барселоны».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:53
На ЧМ мира хорошо себя показал.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 22:31
Приветствую! Приятно, что меня еще помнят здесь)))
Да тот день запомнится, конечно же смотрел игру, немало нервишек потратил тогда...
А так у меня все ровно, длительное время отсутствовал на сайте по разным тому причинам, но теперь в строю)))
по хорвату этому че скажешь? я мало видел игр с ним. вроде оч неплох, но бабок за него просят ужас как много, где-то читал 100 лямов чтоли....
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:22
Привет, родной! Рад тебя читать) Очень сильно расстроился, что не смог с тобой разделить преславный триумф. Надеюсь, у тебя всё хорошо!)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:45
Классный игрок, удачи в мс! Теперь ляпорта продать надо
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:43
Эта новость уже была в эфире
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:41
Неплохое приобретение для Манчестер Сити.
Думаю точно пригодится.
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