Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити»

Защитник Йошко Гвардиол близок к переходу из клуба «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити».
Команды согласовали переход, «горожане» договорились с футболистом об условиях сотрудничества еще месяц назад. В ближайшее время о трансфере объявят официально.
Ранее сообщалось, что английский коллектив претендует на игрока «Барселоны».
Да тот день запомнится, конечно же смотрел игру, немало нервишек потратил тогда...
А так у меня все ровно, длительное время отсутствовал на сайте по разным тому причинам, но теперь в строю)))
по хорвату этому че скажешь? я мало видел игр с ним. вроде оч неплох, но бабок за него просят ужас как много, где-то читал 100 лямов чтоли....
Да тот день запомнится, конечно же смотрел игру, немало нервишек потратил тогда...
А так у меня все ровно, длительное время отсутствовал на сайте по разным тому причинам, но теперь в строю)))
по хорвату этому че скажешь? я мало видел игр с ним. вроде оч неплох, но бабок за него просят ужас как много, где-то читал 100 лямов чтоли....
Думаю точно пригодится.
Думаю точно пригодится.