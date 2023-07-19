В «Атлетико» недовольны желанием Жоау Феликса перейти в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс заявил, что всегда мечтал играть за «Барселону».
В мадридском клубе недовольны такими высказываниями португальца. В «Атлетико» считают слова Феликса непрофессиональными и неуважительными.
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс заявил, что всегда мечтал играть за «Барселону».
В мадридском клубе недовольны такими высказываниями португальца. В «Атлетико» считают слова Феликса непрофессиональными и неуважительными.
...и обещали дать ему тумаков...)
...и обещали дать ему тумаков...)