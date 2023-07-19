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В «Атлетико» недовольны желанием Жоау Феликса перейти в «Барселону»

сегодня, 13:27

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс заявил, что всегда мечтал играть за «Барселону».

В мадридском клубе недовольны такими высказываниями португальца. В «Атлетико» считают слова Феликса непрофессиональными и неуважительными.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 16:59
Видно не пожалели .
Лучший в составк матрасов , как и в Ла Лиге
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:35
Не исключено, но сомнительно что он так легко изменит мнение.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 15:27
Возможно теперь они относятся иначе.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 15:15
"В «Атлетико» считают слова Феликса непрофессиональными и неуважительными"(с)
...и обещали дать ему тумаков...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:10
Добавьте ему деньжат и он с детства мечтал играть за Атлетико!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:44, ред.
Они то же и о Гризмане когда-то говорили, а потом приняли обратно перебежчика как родного.
Гость
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