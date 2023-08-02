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«Оренбург» проявляет интерес к игроку сборной Казахстана

сегодня, 10:58

«Оренбург» интересуется атакующим хавбеком «Актобе» и сборной Казахстана Максимом Самородовым. Отмечается, что ранее к игроку проявлял интерес кипрский «Арис». Сам футболист хочет продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

В минувшем сезоне Самородов провёл 17 матчей в чемпионате и кубке Казахстана, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи, а также получил 2 жёлтых карточки и 1 красную. В текущем сезоне 21-летний вингер провёл 1 матч в квалификации Лиги конференций, отметился голом и получил жёлтую карточку.

Самородов воспитанник «Актобе».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Довольно-таки неплохая статистика для молодого игрока...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:02
Правильно, нечего в Европу смотреть, надо в Азии игроков искать.
Гость
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