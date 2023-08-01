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Медведев высказался о ситуации с Венделом

вчера, 18:56

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о ситуации с возможным уходом полузащитника Вендела из команды.

Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.

Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу? Пока нет.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:26
Бог с ним, с Венделом. Пришёл и ушёл, через месяц никто и не вспомнит, что был такой футболист. Только что по "Матч-ТВ" показали сюжет о том, как футболисты "Зенита", потренировавшись на лужайке перед зданием всемирно известного "Русского музея", и отметившись автографами с любителями футбола, в полной экипировке и бутсах (!) пошли в музей и прошлись по его залам. В бутсах ! Такого стыда за нашу действительность я давно не испытывал. "Русский мир" во всей красе. Мы - варвары , вот самое точное определение этому русскому миру.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:44
Товар ...деньги...товар...))))
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:44
Всё... бразильцы без куража не играют... Ещё и Малком перед глазами...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:10, ред.
Игорь, слышал ??? Босс назвал меня "Решалой"....
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:03
А можно и не кувыркаться. Деньги же платят иправно по контракту.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:59, ред.
Товар обижен и теперь прокисает. Ну и пусть!?).
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
Ясно одно, за просто так Вендел никуда не уйдёт, а большие деньги за него никто не хочет платить. Итог - Вендел будет кувыркаться в Зените. И если хочет, чтобы его заметили и заинтересовались, покувыркаться придётся придётся хорошо.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:37, ред.
Вы лучше проверьте,пока он в стране,уплачены ли им все налоги и штрафы??? Имейте ввиду,господин Медведев-второй,что Вы публично предупреждены и очередного непоступления в бюджет пополнения за правонарушения,совершёнными вашими сотрудниками,простить государство не сможет.
Гость
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