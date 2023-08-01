Медведев высказался о ситуации с Венделом

Председатель правления «Зенита» ответил на вопрос о ситуации с возможным уходом полузащитника из команды.

Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.

Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу? Пока нет.