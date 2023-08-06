Моуриньо настаивает на приобретении лидера «Болоньи»

Нападающий «Болоньи» и сборной Австрии Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Роме». Главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуриньо хочет подписать австрийца, так как желает видеть в команде опытного форварда. Агенты игрока в четверг провели переговоры с представителями «Ромы» и договорились о подписании двухлетнего контракта. Единственным препятствием является нежелание «Болоньи» отпускать своего лидера.
Арнаутович присоединился к «красно-синим» летом 2021 года. Его контракт действует до июня 2025 года.
Ранне сообщалось об интересе к 34-летнему нападающему со стороны итальянских топ-клубов.