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Моуриньо настаивает на приобретении лидера «Болоньи»

вчера, 10:32

Нападающий «Болоньи» и сборной Австрии Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Роме». Главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуриньо хочет подписать австрийца, так как желает видеть в команде опытного форварда. Агенты игрока в четверг провели переговоры с представителями «Ромы» и договорились о подписании двухлетнего контракта. Единственным препятствием является нежелание «Болоньи» отпускать своего лидера.

Арнаутович присоединился к «красно-синим» летом 2021 года. Его контракт действует до июня 2025 года.

Ранне сообщалось об интересе к 34-летнему нападающему со стороны итальянских топ-клубов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 12:06
Годика на два этого игрока должно хватить, надо увааажиьь тренера.
1 984
1 984 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:41
Самое главное, чтобы вы устранили причину и ситуация впредь не повторялась. В прошлый раз подобная ситуация привела вас к потере одного из самых активных игроков. Вы же учитесь на ошибках?
Гость
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