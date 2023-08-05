«Аль-Хиляль» предложил Осимхену зарплату около 1 млн фунтов в неделю

«Аль-Хиляль» по-прежнему намерен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По информации источника, саудовский клуб предложил нигерийцу зарплату в размере около 1 млн фунтов в неделю.
Неаполитанцы надеются продлить контракт с форвардом.
«Аль-Хиляль» по-прежнему намерен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По информации источника, саудовский клуб предложил нигерийцу зарплату в размере около 1 млн фунтов в неделю.
Неаполитанцы надеются продлить контракт с форвардом.
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