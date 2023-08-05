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«Аль-Хиляль» предложил Осимхену зарплату около 1 млн фунтов в неделю

вчера, 22:49

«Аль-Хиляль» по-прежнему намерен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации источника, саудовский клуб предложил нигерийцу зарплату в размере около 1 млн фунтов в неделю.

Неаполитанцы надеются продлить контракт с форвардом.

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
сегодня в 10:03, ред.
прочитайте сегодняшнюю статью ла газзета де ла спорт про Кварацхелию , как то про него все помнят , даже самая влиятельная газета Италии=)
ilia77707
ilia77707
сегодня в 10:00, ред.
Капрал , Кварацхелия получил травму и пропустин начало сезона и посмотрим как Осимхен будет смотреться без Квары , очень интересно на ваши комментарии посмотреть потом
ДСА
ДСА
сегодня в 05:27
От таких денег у каждого может крышу снести.
Capral
Capral
сегодня в 05:22
А про Марадошку, уже никто и не вспоминает....
😪😪😪😪😪😪😪😪
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:30
Осимхен не мусульманин и у них гаремами в стране не увлекаются
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:52
Пора ему в Саудию
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:51, ред.
Отличный ответ... 👍... Махмуд, зажигай.... Хе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:15
)))
Rattlehead
Rattlehead ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:07
А как же Джамиля? А Зарина? А Гюзель? А Саида? А Хафиза? А Зухра? А Лейла? А Зульфия? А Гюльчатай? На всех не хватит.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:56
Неплохо.. На Фатиму хватит.. Хе..
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