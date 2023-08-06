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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в ЦСКА

вчера, 09:14

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о том, что «армейцы» могут подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Джесси Лингарда.

Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда. Когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиления. Футболист Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается. Но формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны есть посредники. Игроков и возможностей очень много, это нормальная ситуация. Нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила или один Лингард и клуб занимается только ими. Это постоянный процесс.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:56
Ну, если только Жозе придет тренировать армейцев, ведь Лингардиньо был его любимцем, подающим надежды...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:56
Не заморачивайся по пустякам. Поведай лучше нам когда Федотова уволят, ты же обещал? И кого раньше уволят Федотова, или Ярошика. Ждем ответ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:53
Деньги в пути, Давила тоже
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:27
Слова директора по коммуникациям можно сократить до одного предложения: вероятность того, что подпишем Лингарда крайне низка, но никогда не равна нулю.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 10:19
Посмотреть- не значит поиметь, это каждому известно).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:15
Анна! Это не обёртка, а обертище!)). М-Ю для солидности в новость впихнули?).
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:07
ЦСКА не ищут лёгких путей в поисках игроков.
shlomo
shlomo
вчера в 09:51
Где то читал, что в настоящий момент Лингард находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Джесси был Ноттингем Форест .... в минувшем сезоне он принял участие в 20 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.... а нужен ли такой коняшкам???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:47
Как раз все остальное это суть селекционной работы, а про Лингарда это болтовня, которой СМИ занимаются.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:46
Осталось за малым, договориться со всеми
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 09:45
Деньги в пути, Давила тоже
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:44
Не верю, что Лингард станет игроком ЦСКА, только в это. А все остальное это простая болтовня.
drug01
drug01
вчера в 09:42
Не надо спешить делать вывод, поживём увидим!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:41
А чему не верить? Он все аерно сказал. Так у всех, Кто на рынке, тот и рассматривается, и таких десятки. Дефицита нет. Есть потребности, есть возможности. Трансферы дело сложное. Не путай со слухами
s6gfw3yrx66n
s6gfw3yrx66n
вчера в 09:38
Сомневаюсь что он к нам приедет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:37
Лингард маловероятен, даёшь Давилу !))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:14
Не верю
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