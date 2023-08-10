Экс-хавбек МЮ покинул «Коньяспор» вскоре после перехода

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вчера, 18:59

«Коньяспор» объявил о расторжении контракта с полузащитником .

Клуб удовлетворил просьбу игрока об уходе по семейным обстоятельствам.

Футболист присоединился к команде в начале августа, перейдя из «Ниццы». Также француз выступал за «Страсбур», «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вестерн Сидней Уондерерс».