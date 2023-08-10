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Экс-хавбек МЮ покинул «Коньяспор» вскоре после перехода

вчера, 18:59

«Коньяспор» объявил о расторжении контракта с полузащитником Морганом Шнейдерлином.

Клуб удовлетворил просьбу игрока об уходе по семейным обстоятельствам.

Футболист присоединился к команде в начале августа, перейдя из «Ниццы». Также француз выступал за «Страсбур», «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вестерн Сидней Уондерерс».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:18
Приветствую!
Лично я данный приз-подарок расцениваю так.
Значки любимого клуба как болельщику, а «прихватка: кухонная рукавица» как хорошей хозяйке, хранительнице домашнего очага и опять же в цветах любимого клуба.
Не знаю, что ей так не понравилось.
Хотя опять же это моё личное мнение, может она по-другому к этому относится.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:05
Что это за семейные обстоятельства
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
Видать очень сильно накосячил, что решили от него избавиться.
Гость
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