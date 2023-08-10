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Норманн направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении контракта

вчера, 10:19

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с хавбеком Матиасом Норманном.

Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Мы не согласны с его позицией, будем обращаться в арбитражный суд. Мы будем отстаивать свои интересы.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 14:21, ред.
Отмазку игрочок выдумал левейшую! Нашел повод.... На большее, видимо, ума не хватило....
баск
баск
вчера в 13:36
Тема пресловутых дронов в случае с Норманном- только предлог.
Матиас целый сезон 22/23 провёл в Москве и снимал аппартаменты в районе МоскваСити, где всё это время никаких дронов отродясь не водилось.

Зато в клубе и команде он за этот год снискал себе репутацию человека, который о своём здоровье, и не только спортивном, беспокоится куда больше, чем
о делах команды, её игре и своей роли в ней.

У мальчонки без конца что-нибудь якобы болело, мешало, вызывало дискомфорт, он требовал к себе особого внимания, которое ему, кстати, предоставлялось.
С ним руководство клуба вообще носилось как с писаной торбой.

Однако, будучи неплохим по меркам РПЛ игроком, систематически работать человек не желал и пользы команде не приносил никакой.

Заступивший на пост ГТ Марцел Личка тормознул было отказ от дальнейшей аренды Норманна и сообщил игроку, что если тот себя хорошо проявит
в предсезонке и первых официальных матчах, то его богатая аренда всё же будет продлена.

Однако, сразу после начала предсезонки (на которую Норманн, кстати, по своему усмотрению опоздал на несколько дней) возобновились прежние, уже привычные закидоны- капризы, требования особого отношения, в контрольных товарняках "хочу играю- хочу нет" и так далее.

В предсезонке:
с Хабаровском играть отказался;
в двух матчах братского кубка отыграл меньше часа;
отыграл 70 минут за второй состав Динамо против второго состава ПариНН.

В 1-ом туре РПЛ против Краснодара согласился выйти на второй тайм, но уже в Нижний на кубок, а потом в Самару и Питер на 2-3 тур РПЛ просто не поехал и вскоре вообще сблызнул из Москвы.

Ну и зачем команде игрок, хотя бы и потенциально сильный, на которого нельзя надеяться, поскольку он второй год много капризничает, тренируется спустя рукава и почти не играет, хотя ему во всём потакают?
Вопрос глубоко риторический..

Свалил и слава богу, а если его удастся прищучить в судах за нарушение контрактного порядка и дисциплины, это будет только справедливо, кмк.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:31, ред.
Вот сразу мысля пришла... команды покупают за миллионы ...игроков , а они раз в один час и расторгли или приостановили...и деньги в ж.....у... буржуину))
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:19
Видимимо что то подвинуло парня Это сделать..
a-league
a-league
вчера в 12:37, ред.
Светлоликий аферист из т.н. "цветущего сада", а впрочем все ростовские леги повели себя подобным образом: смылись и теперь под любыми предлогами носа не кажут
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:33
пусть все валят кто ссыт вообще уже пора отказываться от легионеров смысл тратить деньги на их покупки и на их оклады зачем ведь нет же еврокубков и лет 10 не будет а может и вообще не будет играйте своими игроками неужели в такой огромной стране не хватит футболистов на 16 команд
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:31
пусть катится разве кто нибудь потеряет от его отъезда
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:10
Да нет,если этот номер у него прокатит и он выиграет суд,то можно ждать еще такие случаи .Надо разбираться.
112910415
112910415
вчера в 11:44
и это уже слишком
Capral
Capral
вчера в 11:11
А мне жаль, что он уходит. Учитывая травматичность Лаксальта, на его позицию замены нет. Про Фомина ваще базара нет, этот, кажется своё уже отыграл...
Futurista
Futurista
вчера в 10:57
Задрали дроны Норманна...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:56
Крысеныш этот Норман )) в Ростове нет Москва Сити ))
adekvat
adekvat
вчера в 10:50
До сих пор штаны отстирать не может.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:42
Нашёл причину, да и пусть бежит...
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