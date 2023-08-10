Норманн направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении контракта

Генеральный директор «Динамо» рассказал о ситуации с хавбеком .

Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Мы не согласны с его позицией, будем обращаться в арбитражный суд. Мы будем отстаивать свои интересы.