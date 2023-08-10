Норманн направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении контракта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с хавбеком Матиасом Норманном.
Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Мы не согласны с его позицией, будем обращаться в арбитражный суд. Мы будем отстаивать свои интересы.
Матиас целый сезон 22/23 провёл в Москве и снимал аппартаменты в районе МоскваСити, где всё это время никаких дронов отродясь не водилось.
Зато в клубе и команде он за этот год снискал себе репутацию человека, который о своём здоровье, и не только спортивном, беспокоится куда больше, чем
о делах команды, её игре и своей роли в ней.
У мальчонки без конца что-нибудь якобы болело, мешало, вызывало дискомфорт, он требовал к себе особого внимания, которое ему, кстати, предоставлялось.
С ним руководство клуба вообще носилось как с писаной торбой.
Однако, будучи неплохим по меркам РПЛ игроком, систематически работать человек не желал и пользы команде не приносил никакой.
Заступивший на пост ГТ Марцел Личка тормознул было отказ от дальнейшей аренды Норманна и сообщил игроку, что если тот себя хорошо проявит
в предсезонке и первых официальных матчах, то его богатая аренда всё же будет продлена.
Однако, сразу после начала предсезонки (на которую Норманн, кстати, по своему усмотрению опоздал на несколько дней) возобновились прежние, уже привычные закидоны- капризы, требования особого отношения, в контрольных товарняках "хочу играю- хочу нет" и так далее.
В предсезонке:
с Хабаровском играть отказался;
в двух матчах братского кубка отыграл меньше часа;
отыграл 70 минут за второй состав Динамо против второго состава ПариНН.
В 1-ом туре РПЛ против Краснодара согласился выйти на второй тайм, но уже в Нижний на кубок, а потом в Самару и Питер на 2-3 тур РПЛ просто не поехал и вскоре вообще сблызнул из Москвы.
Ну и зачем команде игрок, хотя бы и потенциально сильный, на которого нельзя надеяться, поскольку он второй год много капризничает, тренируется спустя рукава и почти не играет, хотя ему во всём потакают?
Вопрос глубоко риторический..
Свалил и слава богу, а если его удастся прищучить в судах за нарушение контрактного порядка и дисциплины, это будет только справедливо, кмк.
Матиас целый сезон 22/23 провёл в Москве и снимал аппартаменты в районе МоскваСити, где всё это время никаких дронов отродясь не водилось.
Зато в клубе и команде он за этот год снискал себе репутацию человека, который о своём здоровье, и не только спортивном, беспокоится куда больше, чем
о делах команды, её игре и своей роли в ней.
У мальчонки без конца что-нибудь якобы болело, мешало, вызывало дискомфорт, он требовал к себе особого внимания, которое ему, кстати, предоставлялось.
С ним руководство клуба вообще носилось как с писаной торбой.
Однако, будучи неплохим по меркам РПЛ игроком, систематически работать человек не желал и пользы команде не приносил никакой.
Заступивший на пост ГТ Марцел Личка тормознул было отказ от дальнейшей аренды Норманна и сообщил игроку, что если тот себя хорошо проявит
в предсезонке и первых официальных матчах, то его богатая аренда всё же будет продлена.
Однако, сразу после начала предсезонки (на которую Норманн, кстати, по своему усмотрению опоздал на несколько дней) возобновились прежние, уже привычные закидоны- капризы, требования особого отношения, в контрольных товарняках "хочу играю- хочу нет" и так далее.
В предсезонке:
с Хабаровском играть отказался;
в двух матчах братского кубка отыграл меньше часа;
отыграл 70 минут за второй состав Динамо против второго состава ПариНН.
В 1-ом туре РПЛ против Краснодара согласился выйти на второй тайм, но уже в Нижний на кубок, а потом в Самару и Питер на 2-3 тур РПЛ просто не поехал и вскоре вообще сблызнул из Москвы.
Ну и зачем команде игрок, хотя бы и потенциально сильный, на которого нельзя надеяться, поскольку он второй год много капризничает, тренируется спустя рукава и почти не играет, хотя ему во всём потакают?
Вопрос глубоко риторический..
Свалил и слава богу, а если его удастся прищучить в судах за нарушение контрактного порядка и дисциплины, это будет только справедливо, кмк.