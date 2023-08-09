Агент Миранчука рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с «Локо»

Агент полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев высказался на тему возможного продления контрактов игроков с клубом.
С руководством «Локомотива» были встречи по Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову. Обстановка такая, что бюджета на этот год нет. Именно сейчас переподписать контракт, говорить про сроки, цифры — маловероятно и сложно. По-моему видению, ждём наступления календарного года — январь-февраль.
Соглашения с обоими футболистами истекают летом 2024 года.
( но не схеме Захаряна)))
( но не схеме Захаряна)))
Миранчук совсем неубедителен,да и Жамалетдинов что-то натужно сейчас вспоминается.
Миранчук совсем неубедителен,да и Жамалетдинов что-то натужно сейчас вспоминается.