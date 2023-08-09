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Агент Миранчука рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с «Локо»

вчера, 12:50

Агент полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев высказался на тему возможного продления контрактов игроков с клубом.

С руководством «Локомотива» были встречи по Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову. Обстановка такая, что бюджета на этот год нет. Именно сейчас переподписать контракт, говорить про сроки, цифры — маловероятно и сложно. По-моему видению, ждём наступления календарного года — январь-февраль.

Соглашения с обоими футболистами истекают летом 2024 года.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:17
Хорошие парни у агента, пристроит в другие клубы легко.
( но не схеме Захаряна)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10
Агент рассуждает здраво - всему свое время.
ДСА
ДСА
вчера в 13:08
Значит агенту нужно искать запасные пути.
sova147
sova147
вчера в 13:08
Будем ждать зиму!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:56
"Дело было не в бобине-раздолбай сидел в кабине".
Миранчук совсем неубедителен,да и Жамалетдинов что-то натужно сейчас вспоминается.
Гость
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