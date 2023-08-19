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ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших бомбардиров Бундеслиги

вчера, 14:42

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло Муани близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что условия личного контракта согласованы, осталось договориться о сумме трансфера. «Айнтрахт» хочет получить за игрока 100 миллионов евро. Чтобы снизить цену, парижане собираются включить в сделку нападающего Уго Экитике.

В прошедшем сезоне Коло Муани провёл 46 матчей, забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 80 миллионов евро.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:43
Если за сотку продадут или за 70 + Экетике то можно сказать что немцы научились дорого продавать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:29
Он в Германии один из лучших,а посмотрим как будет во Франции!
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:09
Главное чтобы не превратился в Йовича в реал который перешёл в Реал за 70 лямов...немцы умеют продавать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:53
Это было бы хорошей сделкой для всех участников. Айнтрахт будет с деньгами, но равнозначной замены Коло Муани им не найти, а значит опять будет в районе 10 места по итогу сезона.
амурец
амурец
вчера в 15:01
Всяко лучше распиареннлго липового типа чемпионого
idres
idres
вчера в 14:59
Коло Муани - отличный вариант для ПСЖ, парень скоро вспыхнет, будет звездой....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:54
Ого!.. Вот и Уго может пригодиться... Хе..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:50
Приличное усилениеидля ПСЖ по нашим временам.
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