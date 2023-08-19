ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших бомбардиров Бундеслиги

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вчера, 14:42

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Франции близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что условия личного контракта согласованы, осталось договориться о сумме трансфера. «Айнтрахт» хочет получить за игрока 100 миллионов евро. Чтобы снизить цену, парижане собираются включить в сделку нападающего Уго Экитике.

В прошедшем сезоне Коло Муани провёл 46 матчей, забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 80 миллионов евро.