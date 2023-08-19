«Сассуоло» не продаст Берарди в «Ювентус» этим летом

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб не станет продавать нападающего в «Ювентус» в текущее трансферное окно.

«Юве» проявил интерес к нашему игроку, а «Сассуоло» сделал Берарди доступным для продажи около десяти дней назад, в том числе и потому, что Доменико одобрил возможную сделку. Мы дали понять, что футболист оценивается более чем в 30 млн евро, но с нашей стороны была готовность выслушать предложение «Ювентуса», чтобы вместе найти правильное решение, которое бы удовлетворило оба клуба. Нам хотелось угодить Берарди, однако мы не могли пренебрегать потребностями нашего клуба. «Сассуоло» установил крайний срок для операции 17 августа, так как в этот день у нас была последняя возможность приобрести игрока на замену (в команду мог перейти Доди Люкебакио из «Герты»). Я чётко объяснил Джунтоли (спортивному директору «Ювентуса») и Доменико, что мы не можем выйти за пределы этой даты. Больше никаких подвижек не было, по сути никаких официальных предложений от «Ювентуса» мы не получили. Теперь Берарди не доступен для трансфера. Раздражён ли я поведением «Ювентуса»? Конечно, потому что с нашей стороны всегда была открытость и доступность. Обычно мы делимся предложениями, которые получаем, с нашими игроками, и стараемся удовлетворить их, естественно, не пренебрегая потребностями клуба. Было бы лучше поговорить сначала с «Сассуоло», а уже потом с агентами Берарди. Мы признали, что Берарди заключил соглашение с «Юве», а Доменико тренировался отдельно от основной команды в течение десяти дней, потому что ему предстояло быть проданным.