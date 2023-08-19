Лучший бомбардир «Монпелье» переходит в «Ланс»

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вчера, 13:23

Нападающий «Монпелье» и молодёжной сборной Франции перейдёт в «Ланс». Сумма трансфера 35 миллионов евро. Медицинский осмотр пройден. Игрок подпишет пятилетний контракт.

Вахи находится в системе «Монпелье» с 2018 года. В прошедшем сезоне Лиги 1 20-летний француз провёл 33 матча, забил 19 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вахи хотел приобрести футбольный клуб «Челси».