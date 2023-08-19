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Лучший бомбардир «Монпелье» переходит в «Ланс»

вчера, 13:23

Нападающий «Монпелье» и молодёжной сборной Франции Сепе Эли Вахи перейдёт в «Ланс». Сумма трансфера 35 миллионов евро. Медицинский осмотр пройден. Игрок подпишет пятилетний контракт.

Вахи находится в системе «Монпелье» с 2018 года. В прошедшем сезоне Лиги 1 20-летний француз провёл 33 матча, забил 19 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вахи хотел приобрести футбольный клуб «Челси».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:02
У него неплохие шансы им стать.
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:25
Вы знаете, пока сложно сказать. Вахи отлично провет прошедший сезон выступая при этом в скромном Монпелье...по тем играм, что я видел, он вполне может заиграть и в АПЛ. Я бы не выделял пока какие то его сильные стороны, но вот голевое чутье у него присутствует!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:59
Какая ещё лига ему бы подошла?
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:38
Ну с одной стороны грамотное решение, пока молодой, нужно так сказать "обрастись мясом" в Лиге 1, а вот если и этот сезон проведет ударно, то можно а в лигу посильнее переходить. Ланс правда потерял двух лидеров прошлого сезона- это капитан Фофана, и главная ударная сила Опенда, вот Вахи как раз и должен будет заменить бельгийца!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
Теперь Вахи надо стремится стать лучшим бомбардиром Ланса.)
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