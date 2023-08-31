Хубулов в связи с травмой не приедет в расположение сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» отреагировал на попадание в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Узнал через друга, что попал в списки сборной, был очень удивлён. Конечно, можно только радоваться, когда тебя вызывают впервые в основную сборную.

Хочу выразить благодарность главному тренеру сборной за доверие, но я не смогу присоединиться к первой команде из-за травмы.

Уже две игры за «Крылья» пропустил и ещё две недели нужно, чтобы всё зажило и восстановиться. К сожалению, не смогу быть с командой, но буду поддерживать всех наших парней.