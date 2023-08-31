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Хубулов в связи с травмой не приедет в расположение сборной России

вчера, 15:59

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов отреагировал на попадание в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Узнал через друга, что попал в списки сборной, был очень удивлён. Конечно, можно только радоваться, когда тебя вызывают впервые в основную сборную.

Хочу выразить благодарность главному тренеру сборной за доверие, но я не смогу присоединиться к первой команде из-за травмы.

Уже две игры за «Крылья» пропустил и ещё две недели нужно, чтобы всё зажило и восстановиться. К сожалению, не смогу быть с командой, но буду поддерживать всех наших парней.

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Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 08:13
Этот игрок стоит 7-ых.
Кто же эти счастливчики?
Asper
Asper
вчера в 23:05
Будет лечиться и смотреть теннис😬
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:40
невосполнимая потеря для тренера
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:04
Читаешь комментария и сразу вспоминаешь этот фрагмент фильма.
«Копишь-копишь очки на последний день, а потом бац...»
Гость
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