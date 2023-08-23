Писарский пропустит ещё три игры

1692784608

вчера, 12:56

Нападающий «Крыльев Советов» продолжает восстанавливаться от полученной травмы. На данный момент он тренируется индивидуально. Возвращение игрока в общую группу ожидается после сентябрьского перерыва на матчи сборных.

Напомним, Писарский ещё не принимал участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги 2023/2024 из-за травмы голеностопа.

27-летний россиянин перешёл в «Крылья Советов» зимой 2023 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Оренбург» и самарский клуб, нападающий провёл 35 матчей, забил 20 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с «Крыльями Советов» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Писарский попал в аварию.