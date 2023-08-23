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Писарский пропустит ещё три игры

вчера, 12:56

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский продолжает восстанавливаться от полученной травмы. На данный момент он тренируется индивидуально. Возвращение игрока в общую группу ожидается после сентябрьского перерыва на матчи сборных.

Напомним, Писарский ещё не принимал участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги 2023/2024 из-за травмы голеностопа.

27-летний россиянин перешёл в «Крылья Советов» зимой 2023 года. В прошедшем сезоне, выступая за «Оренбург» и самарский клуб, нападающий провёл 35 матчей, забил 20 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с «Крыльями Советов» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Писарский попал в аварию.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:50
Я уже и забыл, что он а Крыльях заявлен.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:21
Пускай в медиа лигу идёт забавляться, взяли пустого игрока...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:19
Скорейшего выздоравления и на футбольное поле пора.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:18
Без него команде будет трудно, но терпимо...
memphis
memphis
вчера в 13:12
Машину просто чинит, некогда ему...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 13:10
Да не особая потеря для Самары... после перехода стал мало забивать....
u8ajsgdqbxj3
u8ajsgdqbxj3
вчера в 13:09
Крылья сейчас и без него не плохо смотрятся
Гость
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