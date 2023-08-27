Дивеев скоро начнёт ходить без костылей

Футбольный агент Олег Ерёмин рассказал, как проходит восстановление защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Всё по плану. Скоро можно будет избавиться от костылей и ходить. Но только ходить, бегать нельзя. Все занятия по реабилитации проводятся, в полном объёме. Форсирование восстановления? Нет, конечно. Есть определённый срок, опережать его — нарушать процесс реабилитации. А от этого могут быть чреватые последствия. Уверен, ЦСКА мыслит также: если хотят получить здорового игрока — его нужно правильно вылечить.
Напомним, Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России. Ранее агент игрока заявил, что он не сыграет в 2023 году.
Скорейшего выздоровления!!!
Скорейшего выздоровления!!!