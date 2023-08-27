Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Дивеев скоро начнёт ходить без костылей

вчера, 15:22

Футбольный агент Олег Ерёмин рассказал, как проходит восстановление защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Всё по плану. Скоро можно будет избавиться от костылей и ходить. Но только ходить, бегать нельзя. Все занятия по реабилитации проводятся, в полном объёме. Форсирование восстановления? Нет, конечно. Есть определённый срок, опережать его — нарушать процесс реабилитации. А от этого могут быть чреватые последствия. Уверен, ЦСКА мыслит также: если хотят получить здорового игрока — его нужно правильно вылечить.

Напомним, Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России. Ранее агент игрока заявил, что он не сыграет в 2023 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» потерял Кейта Бальде по причине болезни игрока
Сегодня, 14:37
Семак рассказал, когда Эракович вернётся на поле после травмы
26 августа
Писарский пропустит ещё три игры
23 августа
Стали известны сроки восстановления нападающего «Сочи»
22 августа
Тавареш скоро вернётся в Россию
22 августа
ОфициальноВ ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не сыграет с «Динамо»
19 августа
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:42
Это хорошо....ждём Игоря после зимней паузы в команде
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:16
Ходить будет, но вот вернётся ли на свой уровень?
Capral
Capral
вчера в 17:54
Вот, когда начинаешь понимать, как необходим команде человек!!! Равноценной замены и близко нет.
Скорейшего выздоровления!!!
sova147
sova147
вчера в 16:41
Приятное известие, как он необходим ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:28
Новость ожидаемая. Игорю восстановления без форсажа, удачи.
izrafel
izrafel
вчера в 16:26
Хорошие новость. Теперь нужно не спеша восстанавливаться и набирать форму.
sergey19881019
sergey19881019 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:25
Спасибо, исправили
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:08
Игорёхе скорейшего выздоровления, а то без тебя тяжко в обороне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:55
Правильно писать "без костылей"....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:33
Реабилитация после травм голеностопа, при которой сделана операция, гораздо тяжелее реабилитации после крестов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 