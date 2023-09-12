МЮ может подписать Эль-Гази на фоне неопределённости с Антони и Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего Анвара Эль-Гази в связи с неопределённостью относительно будущего Джейдона Санчо и Антони.
Ранее клуб отстранил бразильца от тренировок после обвинений в насилии, а Санчо выразил несогласие со словами главного тренера команды Эрика тен Хага, который объяснил невключение англичанина в состав на прошлый матч с «Арсеналом» тем, что тот не лучшим образом тренировался. Отмечается, что тен Хаг и Санчо в понедельник впервые поговорили после этой ситуации.
1 сентября Эль-Гази покинул ПСВ. Ранее он также выступал за «Аякс», «Лилль», «Астон Виллу» и «Эвертон».
Это даже хуже чем Вегхорст и слухи про Арнаутовича.
Это проспект из середины 10-х, который в итоге не заиграл нигде, которого Астон Вилла спихивала в аренду, который даже в нулячем Эвертоне не играл, который не нужен ПСВ. Чувак в 28 лет стоит дешевле Дани Фомина по трансфермаркту. Безусловно, то что нужно МЮ...
Это даже хуже чем Вегхорст и слухи про Арнаутовича.
Это проспект из середины 10-х, который в итоге не заиграл нигде, которого Астон Вилла спихивала в аренду, который даже в нулячем Эвертоне не играл, который не нужен ПСВ. Чувак в 28 лет стоит дешевле Дани Фомина по трансфермаркту. Безусловно, то что нужно МЮ...