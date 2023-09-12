МЮ может подписать Эль-Гази на фоне неопределённости с Антони и Санчо

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вчера, 08:26

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего в связи с неопределённостью относительно будущего и .

Ранее клуб отстранил бразильца от тренировок после обвинений в насилии, а Санчо выразил несогласие со словами главного тренера команды , который объяснил невключение англичанина в состав на прошлый матч с «Арсеналом» тем, что тот не лучшим образом тренировался. Отмечается, что тен Хаг и Санчо в понедельник впервые поговорили после этой ситуации.