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«Реал» интересуется нападающим «Манчестер Сити»

вчера, 12:39

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Данный трансфер может произойти летом, если «сливочным» не удастся договориться с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

В текущем сезоне Альварес провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 60 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:21
Лучше бы Холанда взять. Он очень хорошо подошёл бы Реалу.
протон
протон
вчера в 18:46
На самом деле это было бы максимально адекватным решением от Переса. Да, он не такой медийный, как Мбаппе. На нём вряд ли можно будет раздуть очередное противостояние по типу Месси-Роналду. Может даже таланта меньше, но он работоспособный + сильно помогает при обороне, чего для Его Величество черепахи не царское дело. Так к тому же француз только на пространстве открытом играет, где можно стартануть и убежать, в центре играть не любит, футбольный интеллект заурядный. Что он будет делать, когда к 30-32 годам его тело подводить начнёт в плане скоростных показателей? К тому же и сейчас против автобусов его кто-то да караулит персонально, что в итоге получается минус один игрок на поле. Но думаю, что Флорентино в итоге пойдёт за французской красивой обёрткой вместо того, чтобы получить командного игрока, с которым вряд ли возникнут какие-либо проблемы в коллективе или на поле.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:41
Думаю Холанд хорошо подошёл бы. Он 100%ный вариант, никакого риска. Забить на Мбапе, и постараться подписать его
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:09
Флорентино Перес наверное о таком игроке даже и не знает !)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:51
Смешно такое читать, Альварес опять скрытый нап, которых полно в современном футболе и ради которых не надо разоряться на МС, и который "Реалу" вообще не нужен.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:44
Кажется что Альварес не совсем подходит мадридцам
Им нужен именно завершитель, а не десятка
Гость
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