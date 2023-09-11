«Реал» интересуется нападающим «Манчестер Сити»

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вчера, 12:39

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины . Данный трансфер может произойти летом, если «сливочным» не удастся договориться с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

В текущем сезоне Альварес провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 60 миллионов евро.