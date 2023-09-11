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Сегодня Верратти подпишет контракт с «Аль-Араби»

вчера, 13:22

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти продолжит карьеру в катарском «Аль-Араби». Футболист находится в Дохе, сегодня сделка будет завершена. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро. Чтобы завершить переход, игрок отказался от вызова в сборную Италии.

Верратти выступал за ПСЖ с лета 2012 года. На его счету 416 игр, 11 голов, 61 результативная передача и 142 карточки (141 жёлтая и 1 красная). В прошедшем сезоне итальянец сыграл 38 матчей, отдал голевую передачу и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:18
Я что не в Саудовскую Аравию? Боится, что не потянет?
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 18:42
Он все таки опорник.
протон
протон
вчера в 17:30
Славная была история. Спасибо, Марко!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:45
Статистика у него не очень, мягко говоря...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:53
ПСЖ ещё не весь разобрали? Может просто переименоваться в Аль-ПСЖ и заявиться в какой нибудь чемпионат Ближнего Востока...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48, ред.
Ну вот ещё один уехал на заработки на Ближний восток !)
Да здравствует Пенсионный фонд !)
Гость
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