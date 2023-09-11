Сегодня Верратти подпишет контракт с «Аль-Араби»

1694427768

вчера, 13:22

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии продолжит карьеру в катарском «Аль-Араби». Футболист находится в Дохе, сегодня сделка будет завершена. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро. Чтобы завершить переход, игрок отказался от вызова в сборную Италии.