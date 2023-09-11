Сегодня Верратти подпишет контракт с «Аль-Араби»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти продолжит карьеру в катарском «Аль-Араби». Футболист находится в Дохе, сегодня сделка будет завершена. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро. Чтобы завершить переход, игрок отказался от вызова в сборную Италии.
Верратти выступал за ПСЖ с лета 2012 года. На его счету 416 игр, 11 голов, 61 результативная передача и 142 карточки (141 жёлтая и 1 красная). В прошедшем сезоне итальянец сыграл 38 матчей, отдал голевую передачу и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.
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