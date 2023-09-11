Гризманн высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Атлетико» дал комментарий на тему перехода многих футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

Я понимаю тех, кто поехал туда выступать. Это невероятные деньги.

Несмотря на то, что мы, футболисты, получаем много денег, некоторые стремятся обеспечить своих детей и внуков, и, думаю, это нормально. Этим исполнителям придется показывать игру высшего уровня, весь свой талант.