Гризманн высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал комментарий на тему перехода многих футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.
Я понимаю тех, кто поехал туда выступать. Это невероятные деньги.
Несмотря на то, что мы, футболисты, получаем много денег, некоторые стремятся обеспечить своих детей и внуков, и, думаю, это нормально. Этим исполнителям придется показывать игру высшего уровня, весь свой талант.
У меня семья, трое детей. Это трудное решение. Но, как вы знаете, моей целью по-прежнему остается МЛС.