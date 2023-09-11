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Гризманн высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 20:47

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал комментарий на тему перехода многих футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

Я понимаю тех, кто поехал туда выступать. Это невероятные деньги.

Несмотря на то, что мы, футболисты, получаем много денег, некоторые стремятся обеспечить своих детей и внуков, и, думаю, это нормально. Этим исполнителям придется показывать игру высшего уровня, весь свой талант.

У меня семья, трое детей. Это трудное решение. Но, как вы знаете, моей целью по-прежнему остается МЛС.

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Все комментарии
gu72bxyng87n
gu72bxyng87n
вчера в 23:17
На три жизни хотят запастись
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:36
С алчностью надо бороться.. Не всем это под силу..
протон
протон
вчера в 21:19
Футбольный век короток, поэтому почему бы и нет
Гость
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