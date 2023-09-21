Канселу прокомментировал свой переход в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» , который на правах аренды перешёл в «Барселону», рассказал о причинах данного поступка.

Да, это рискованно, но моя жизнь всегда была риском. Я всегда любил рисковать. В повседневной жизни я тоже так делаю.

Хочу поблагодарить всех в «Манчестер Сити». На данный момент с этим клубом связаны наиболее яркие эпизоды моей карьеры, в прошлом году я даже получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА . Я мечтал об этом. И все это – благодаря партнерам по «Сити», Пепу, его штабу. Это замечательный коллектив, очень единый, это заметно.

Сейчас для меня «Сити» — лучший клуб мира. Да, переход в «Барселону» – это риск. Но когда появляется возможность перейти в «Барсу», нужно идти.