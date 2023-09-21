Канселу прокомментировал свой переход в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который на правах аренды перешёл в «Барселону», рассказал о причинах данного поступка.
Да, это рискованно, но моя жизнь всегда была риском. Я всегда любил рисковать. В повседневной жизни я тоже так делаю.
Хочу поблагодарить всех в «Манчестер Сити». На данный момент с этим клубом связаны наиболее яркие эпизоды моей карьеры, в прошлом году я даже получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА. Я мечтал об этом. И все это – благодаря партнерам по «Сити», Пепу, его штабу. Это замечательный коллектив, очень единый, это заметно.
Сейчас для меня «Сити» — лучший клуб мира. Да, переход в «Барселону» – это риск. Но когда появляется возможность перейти в «Барсу», нужно идти.
Ранее на подобный вопрос ответил нападающий Жоау Феликс.
Очевидно, что у них с Пепом был конфликт, после чего Канселу был отправлен сначала в аренду в Баварию, а теперь в Барселону с явным желанием Сити его продать.
Но и Пеп очень уважительно говорит о Канселу, и Канселу о Пепе.
Расставаться с уважением друг к другу тоже надо уметь.
Очевидно, что у них с Пепом был конфликт, после чего Канселу был отправлен сначала в аренду в Баварию, а теперь в Барселону с явным желанием Сити его продать.
Но и Пеп очень уважительно говорит о Канселу, и Канселу о Пепе.
Расставаться с уважением друг к другу тоже надо уметь.