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Канселу прокомментировал свой переход в «Барселону»

вчера, 12:32

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который на правах аренды перешёл в «Барселону», рассказал о причинах данного поступка.

Да, это рискованно, но моя жизнь всегда была риском. Я всегда любил рисковать. В повседневной жизни я тоже так делаю.

Хочу поблагодарить всех в «Манчестер Сити». На данный момент с этим клубом связаны наиболее яркие эпизоды моей карьеры, в прошлом году я даже получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА. Я мечтал об этом. И все это – благодаря партнерам по «Сити», Пепу, его штабу. Это замечательный коллектив, очень единый, это заметно.

Сейчас для меня «Сити» — лучший клуб мира. Да, переход в «Барселону» – это риск. Но когда появляется возможность перейти в «Барсу», нужно идти.

Ранее на подобный вопрос ответил нападающий Жоау Феликс.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:17
Потому что в Сити на него уже не расчитывают
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:29
Так кто лучший? Сити или Барса. Он запутался прям в показаниях. Если Сити лучший клуб. то почему надо идти в Барсу?
протон
протон
вчера в 13:50
Мне понравилось, как и что говорит Канселу о Сити и тренере.
Очевидно, что у них с Пепом был конфликт, после чего Канселу был отправлен сначала в аренду в Баварию, а теперь в Барселону с явным желанием Сити его продать.
Но и Пеп очень уважительно говорит о Канселу, и Канселу о Пепе.
Расставаться с уважением друг к другу тоже надо уметь.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:02
Главное чтобы все сложилось удачно
Гость
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