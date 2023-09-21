Феликс рассказал о причинах ухода из «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» рассказал о причинах своего ухода из «Атлетико» в каталонский клуб на правах аренды.

Это футбол. Если что-то не получается, нужно уходить в другую команду. Я попробовал в «Челси», сейчас я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» я не смог себя проявить. У меня не получилось привыкнуть к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался упорно трудиться. Там у меня тоже были очень хорошие периоды.