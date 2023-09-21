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Феликс рассказал о причинах ухода из «Атлетико»

вчера, 12:16

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс рассказал о причинах своего ухода из «Атлетико» в каталонский клуб на правах аренды.

Это футбол. Если что-то не получается, нужно уходить в другую команду. Я попробовал в «Челси», сейчас я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» я не смог себя проявить. У меня не получилось привыкнуть к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался упорно трудиться. Там у меня тоже были очень хорошие периоды.

Ранее сообщалось, что Феликс отказался от 17 млн евро ради перехода в «Барселону».

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:48
И началось шатание по клубам !
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