Тухель рассказал, какие игроки «Баварии» не сыграют против «Лейпцига»

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вчера, 12:26

Главный тренер «Баварии» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 6-го тура Бундеслиги против «Лейпцига».

Немецкий специалист сообщил, что , и восстановились от повреждений и готовы сыграть в предстоящей встрече.

всё ещё остаётся травмированным, а также не будет доступен на эту игру. Вингер сломал руку в матче Кубка Германии против клуба «Пройссен Мюнстер».