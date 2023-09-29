Тухель рассказал, какие игроки «Баварии» не сыграют против «Лейпцига»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 6-го тура Бундеслиги против «Лейпцига».
Немецкий специалист сообщил, что Томас Мюллер, Дайотчанкуль Упамекано и Мин-Джэ Ким восстановились от повреждений и готовы сыграть в предстоящей встрече.
Маттейс де Лигт всё ещё остаётся травмированным, а Серж Гнабри также не будет доступен на эту игру. Вингер сломал руку в матче Кубка Германии против клуба «Пройссен Мюнстер».
Нет, в бегах- шварц. М.Розе на месте, готовится к игре. Два друга- это Розе и шварц. После того, как шварц отправил Герту в 1ю лигу, это чучело сбежало. Болелы Герты, наиболее радикальные из них, пообещали поговорить с ним по мужски... Ну вот, сейчас, это недоразумение в бегах.
Нет, в бегах- шварц. М.Розе на месте, готовится к игре. Два друга- это Розе и шварц. После того, как шварц отправил Герту в 1ю лигу, это чучело сбежало. Болелы Герты, наиболее радикальные из них, пообещали поговорить с ним по мужски... Ну вот, сейчас, это недоразумение в бегах.
Вот так бывает, два больших друга и оба тренера, но один талантливый, а другой- дурак (сейчас в бегах)...
Вот так бывает, два больших друга и оба тренера, но один талантливый, а другой- дурак (сейчас в бегах)...
Удачи РБ !
Удачи РБ !