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Тухель рассказал, какие игроки «Баварии» не сыграют против «Лейпцига»

вчера, 12:26
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 6-го тура Бундеслиги против «Лейпцига».

Немецкий специалист сообщил, что Томас Мюллер, Дайотчанкуль Упамекано и Мин-Джэ Ким восстановились от повреждений и готовы сыграть в предстоящей встрече.

Маттейс де Лигт всё ещё остаётся травмированным, а Серж Гнабри также не будет доступен на эту игру. Вингер сломал руку в матче Кубка Германии против клуба «Пройссен Мюнстер».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:05
Привет, Салех!
Нет, в бегах- шварц. М.Розе на месте, готовится к игре. Два друга- это Розе и шварц. После того, как шварц отправил Герту в 1ю лигу, это чучело сбежало. Болелы Герты, наиболее радикальные из них, пообещали поговорить с ним по мужски... Ну вот, сейчас, это недоразумение в бегах.
salleeh
salleeh
вчера в 17:52, ред.
Вот не понимаю реально, их обязывают оглашать состав на игру или что то нужно ляпнуть, по поводу и без? Тухеля шатает из стороны в сторону, то он говорит что травма Нойера это не совсем травма, теперь говорит что возвращение Мануэля мы увидим не скоро. Похоже он не совсем понимает, на чем и в какой момент нужно остановиться…
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:45, ред.
Привет Виктор! А кто в бегах то, Розе? Где то толерантность не проявил что-ли?))
Capral
Capral
вчера в 15:55
Удачи Баварии, Удачи Тухелю!!!!!!! Но игра для мюнхенцев будет сложнейшей, что и показали две последние игры между этими командами. М.Розе- замечательный тренер, надо признать.

Вот так бывает, два больших друга и оба тренера, но один талантливый, а другой- дурак (сейчас в бегах)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
В любом случае будет супер матч !
Удачи РБ !
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