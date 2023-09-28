В «Интер Майами» рассказали, когда ожидают возвращение Месси на поле

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о восстановлении полузащитника сборной Аргентины .

Очевидно, что с его стороны было бы неразумно играть – мы бы слишком рисковали. Он обязательно сыграет до окончания лиги. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем следить за ситуацией и посмотрим, когда медицинский отдел скажет нам, что он готов играть, ничем не рискуя.