В «Интер Майами» рассказали, когда ожидают возвращение Месси на поле

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о восстановлении полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси.
Очевидно, что с его стороны было бы неразумно играть – мы бы слишком рисковали. Он обязательно сыграет до окончания лиги. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем следить за ситуацией и посмотрим, когда медицинский отдел скажет нам, что он готов играть, ничем не рискуя.
Напомним, Месси пропустил финал Кубка США.
В текущем сезоне 36-летний аргентинец сыграл 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.
Всё для тебя, лишь бы не хворал !)
Всё для тебя, лишь бы не хворал !)