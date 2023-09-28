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В «Интер Майами» рассказали, когда ожидают возвращение Месси на поле

вчера, 13:49

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о восстановлении полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси.

Очевидно, что с его стороны было бы неразумно играть – мы бы слишком рисковали. Он обязательно сыграет до окончания лиги. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем следить за ситуацией и посмотрим, когда медицинский отдел скажет нам, что он готов играть, ничем не рискуя.

Напомним, Месси пропустил финал Кубка США.

В текущем сезоне 36-летний аргентинец сыграл 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:53
Он сам решит когда выйти. Это просто усталость от прошлого фееричного сезона, отсутствия предсезонки, переезд в другое измерение, смена часовых поясов на постоянку, отличное начало сезона с новой командой. Отдохнёт и вернётся. Спешить уже некуда..
ВОRDERLANDS
ВОRDERLANDS
вчера в 14:02
Безделушка никому не нужна.Липовых пенок ему на десятки лет вперед надавали...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:51, ред.
"Дорожим дорогого, самого дорогого 💰 " !))
Всё для тебя, лишь бы не хворал !)
Гость
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