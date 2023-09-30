Моуриньо: «Нам необходимо с мужеством принять реакцию болельщиков „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о критике в свой адрес из-за неубедительного выступления команды в этом сезоне.
Я полагал, что после 7:0 с «Эмполи» и победы в Лиге Европы над «Шерифом» футболисты смогут расслабиться, но этого не произошло. В матче с «Дженоа» (1:4) я ожидал стабильности, прогресса, но этого не случилось.
Завтра нам необходимо с мужеством принять реакцию болельщиков «Ромы»: невероятную поддержку или проявление разочарования.
Летом я получил самое большое и безумное предложение за всю тренерскую карьеру, но я ответил отказом. Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу.
Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Я с этим не согласен, потому что это ложь. Проблема не во мне.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361992/mourino-zhoze-roma 30.09.2023
Скорее всего Моуриньо предлагали работу в Саудовской Аравии, но Жозе отказался.
Что тут сказать? Если честно, то удивлён!!!
Моуриньо видать ещё считает, что он тренер и может ещё что то доказать.
Переход же стал бы очередным посмешищем и на фоне результатов последних лет, то Моуриньо кончился, но пока он не стал унижаться.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361992/mourino-zhoze-roma 30.09.2023
Скорее всего Моуриньо предлагали работу в Саудовской Аравии, но Жозе отказался.
Что тут сказать? Если честно, то удивлён!!!
Моуриньо видать ещё считает, что он тренер и может ещё что то доказать.
Переход же стал бы очередным посмешищем и на фоне результатов последних лет, то Моуриньо кончился, но пока он не стал унижаться.