Моуриньо: «Нам необходимо с мужеством принять реакцию болельщиков „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» высказался о критике в свой адрес из-за неубедительного выступления команды в этом сезоне.

Я полагал, что после 7:0 с «Эмполи» и победы в Лиге Европы над «Шерифом» футболисты смогут расслабиться, но этого не произошло. В матче с «Дженоа» (1:4) я ожидал стабильности, прогресса, но этого не случилось.

Завтра нам необходимо с мужеством принять реакцию болельщиков «Ромы»: невероятную поддержку или проявление разочарования.

Летом я получил самое большое и безумное предложение за всю тренерскую карьеру, но я ответил отказом. Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу.

Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Я с этим не согласен, потому что это ложь. Проблема не во мне.