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«Реал» — первый спортивный клуб, набравший 500 млн подписчиков в соцсетях

вчера, 23:27

Количество подписчиков «Реала» в социальных сетях достигло 500 миллионов.

По данным аналитического инструмента Blinkfire, мадридский клуб стал первой спортивной организацией в мире, достигшей такого показателя.

Кроме того, сайт «сливочных» является самым посещаемым в мире среди футбольных клубов (8,9 миллиона посещений в месяц, по данным компании цифровой аналитики LikeWeb).

«Реал» имеет 37 официальных аккаунтов для всех своих представителей в различных видах спорта и аффилированных организаций, которые ведутся на 7 языках — испанском, английском, арабском, французском, португальском, японском и китайском.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 10:39
а чему тут удивляться, это мировой бренд
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:30
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 06:52
    Ну это великое футбольное достижение.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:42
    Еще одно подтверждение, что Реал - действительно королевский клуб мирового значения!
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 00:25
    Реал всегда первый и тут снова впереди!
    Гость
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