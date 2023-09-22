«Реал» — первый спортивный клуб, набравший 500 млн подписчиков в соцсетях

Количество подписчиков «Реала» в социальных сетях достигло 500 миллионов.
По данным аналитического инструмента Blinkfire, мадридский клуб стал первой спортивной организацией в мире, достигшей такого показателя.
Кроме того, сайт «сливочных» является самым посещаемым в мире среди футбольных клубов (8,9 миллиона посещений в месяц, по данным компании цифровой аналитики LikeWeb).
«Реал» имеет 37 официальных аккаунтов для всех своих представителей в различных видах спорта и аффилированных организаций, которые ведутся на 7 языках — испанском, английском, арабском, французском, португальском, японском и китайском.